Neu bei Netflix: Das kommt im November 2023

Netflix hat sein Programm für den kommenden Monat veröffentlicht. Abonnenten des Videodienstes dürfen sich auf mehr als 70 neue Filme und Serienstaffeln aus Eigenproduktion freuen.

Zu den von Netflix hervorgehobenen Highlights zählt die Miniserie „Alles Licht, das wir nicht sehen“, die vom Schicksal zweier junger Menschen während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich erzählt. Im ersten Teil der letzten Staffel von „The Crown“ wird die Beziehung zwischen Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed und deren tragisches Ende nacherzählt. Michael Fassbender spielt in „Der Killer“, einem neuen Film von David Fincher, einen Auftragsmörder und Annette Bening schwimmt in NYAD in der Rolle der Diana Nyad 177 Kilometer von Kuba nach Florida.

Neben Netflix hat auch schon ein Teil der sonstigen Videodienste sein Programm für den kommenden Monat veröffentlicht:

Neue Netflix-Serien im November

Ab 2. November

Alles Licht, das wir nicht sehen – In dieser Miniserie nach Anthony Doerrs preisgekröntem Bestseller kreuzen sich im Zweiten Weltkrieg die Wege eines blinden französischen Mädchens und eines deutschen Soldaten.

– In dieser Miniserie nach Anthony Doerrs preisgekröntem Bestseller kreuzen sich im Zweiten Weltkrieg die Wege eines blinden französischen Mädchens und eines deutschen Soldaten. Gadis Kretek – Eine begabte kreative Geschäftsfrau in der indonesischen Nelkenzigarettenbrache der 1960er trotzt den Traditionen und begibt sich auf die Suche nach Liebe und Selbsterkenntnis.

Ab 3. November

Ferry: Die Serie – Ferry Bouman braucht dringend Geld und stößt auf eine einmalige Gelegenheit, als ein spektakulärer Schlag gegen Top-Dealer aus Brabant eine freie Stelle hinterlässt.

– Ferry Bouman braucht dringend Geld und stößt auf eine einmalige Gelegenheit, als ein spektakulärer Schlag gegen Top-Dealer aus Brabant eine freie Stelle hinterlässt. Der Schneider (Staffel 3) – Peyamis Gefühle für Esvet werden stärker und zwingen ihn schließlich, sich zwischen seiner Liebe für sie und seiner langjährigen Freundschaft mit Dimitri zu entscheiden.

(Staffel 3) – Peyamis Gefühle für Esvet werden stärker und zwingen ihn schließlich, sich zwischen seiner Liebe für sie und seiner langjährigen Freundschaft mit Dimitri zu entscheiden. Daily Dose of Sunshine – In dieser, während der Pandemie spielenden Anthologieserie, geht es um zehn einzigartige Liebesgeschichten voller Leidenschaft und Liebeskummer.

Ab 10. November

At the Moment – In dieser, während der Pandemie spielenden Anthologieserie, geht es um zehn einzigartige Liebesgeschichten voller Leidenschaft und Liebeskummer.

Ab 11. November

Selling Sunset (Staffel 7) – Die Makler müssen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Häuser veräußern. Doch böses Blut und offene Rechnungen könnten all ihre Erfolge zunichtemachen.

Ab 14. November

Code des Verbrechens – Um den Code der Ermittlungen eines legendären Raubüberfalls zu knacken, müssen Bundesbeamten Einfallsreichtum beweisen.

– Um den Code der Ermittlungen eines legendären Raubüberfalls zu knacken, müssen Bundesbeamten Einfallsreichtum beweisen. Suburræterna – In Rom herrscht das blanke Chaos und etablierte Bündnisse geraten in Gefahr, da es zu Spannungen mit aufstrebenden Clans kommt. Die Welt von „Suburra“ steht vor einem Wandel.

Ab 15. November

Filmriss – Ein ehemaliger Rockstar mit Erinnerungslücken und einer Familie, die dank seiner Suchtprobleme einem Scherbenhaufen gleicht, macht sich auf die Suche nach seinem vermissten Sohn.

Ab 16. November

The Crown (Staffel 6 – Teil 1) – Queen Elizabeth II. denkt über ihr Erbe nach, während Diana in den letzten Wochen ihres Lebens die Öffentlichkeit verzaubert und die Monarchie vor einer Zerreißprobe steht.

Ab 17. November

Scott Pilgrim hebt ab – Scott Pilgrim verliebt sich in Ramona Flowers und muss sich gegen ihre sieben fiesen Ex-Freunde behaupten, um mit ihr auszugehen. Doch es wird noch komplizierter.

Ab 22. November

Squid Game: The Challenge – 456 Kandidaten ringen um 4,56 Millionen US-Dollar – hier wird das globale Phänomen mit Spielen in Anlehnung an das Serienoriginal sowie brandneuen Challenges zum Leben erweckt.

Ab 24. November

Die Lüge – Die Welt einer scheinbar perfekten Familie gerät aus den Fugen, als ein schockierender Mord offenbart, dass sie zu Verzweiflungstaten bereit sind, um einander zu beschützen.

– Die Welt einer scheinbar perfekten Familie gerät aus den Fugen, als ein schockierender Mord offenbart, dass sie zu Verzweiflungstaten bereit sind, um einander zu beschützen. My Demon – Die Chaebol-Erbin Do Do Hee ist für viele ein Widersacher, und Jung Koo Won ist ein mächtiges Wesen, das den Menschen überlegen ist. Doch eines Tages verliert Jung Koo Won seine Kräfte. Er ist gezwungen, mit Do Do Hee zusammenzuarbeiten, um sie wiederzuerlangen, und während sie sich gemeinsam auf die Reise begeben, sprühen die Funken der Romantik zwischen ihnen.

Ab 28. November

Love Like a K-Drama – Vier Schauspielerinnen aus Japan reisen nach Südkorea, um an der Seite koreanischer Schauspieler für Rollen in einer Reihe von Liebesgeschichten vorzusprechen und zu spielen. Werden daraus echte Romanzen entstehen?

– Vier Schauspielerinnen aus Japan reisen nach Südkorea, um an der Seite koreanischer Schauspieler für Rollen in einer Reihe von Liebesgeschichten vorzusprechen und zu spielen. Werden daraus echte Romanzen entstehen? Comedy Royale – Fünf Teams aufstrebender Comedians, die von koranischen Comedy-Stars ausgewählt wurden, sorgen für Lacher, wenn sie für den Auftritt in einer Netflix-Show gegeneinander antreten.

Ab 30. November

Völlig zerstört – Eine Elitespezialeinheit muss in dieser spannenden Action-Comedyserie von den Machern von „Cobra Kai“ eine tödliche Gefahr von Las Vegas abwenden.

– Eine Elitespezialeinheit muss in dieser spannenden Action-Comedyserie von den Machern von „Cobra Kai“ eine tödliche Gefahr von Las Vegas abwenden. Virgin River (Staffel 5 – Teil 2) – Mel gewöhnt sich an einen neuen Lebensrhythmus. Jack will sein Geschäft ausbauen. Die Stadt steht vor neuen Bedrohungen, als in Virgin River Geheimnisse zum Vorschein kommen.

Neue Netflix-Filme im November

Ab 1. November

Diebinnen – Eine Profidiebin ist das Leben auf der Flucht leid. Doch bevor sie sich zur Ruhe setzt, gilt es, mit ihrer Komplizin und einer neuen Fluchtfahrerin einen letzten Coup zu landen.

– Eine Profidiebin ist das Leben auf der Flucht leid. Doch bevor sie sich zur Ruhe setzt, gilt es, mit ihrer Komplizin und einer neuen Fluchtfahrerin einen letzten Coup zu landen. Nuovo Olimpo – Im Rom der 1970er entwickelt sich die Zufallsbegegnung zwischen Enea und Pietro im Kino zu einer unvergesslichen Romanze. Doch dann werden sie vom Schicksal auseinandergerissen.

– Im Rom der 1970er entwickelt sich die Zufallsbegegnung zwischen Enea und Pietro im Kino zu einer unvergesslichen Romanze. Doch dann werden sie vom Schicksal auseinandergerissen. Locked In – Als eine sanftmütige Krankenschwester die geheimnisvollen Verletzungen einer Komapatientin unter die Lupe nimmt, stößt sie auf bittere Rivalitäten, Untreue, Verrat und sogar Mord.

– Als eine sanftmütige Krankenschwester die geheimnisvollen Verletzungen einer Komapatientin unter die Lupe nimmt, stößt sie auf bittere Rivalitäten, Untreue, Verrat und sogar Mord. Temporada de huracanes – Als eine Gruppe von Kindern in einem Kanal eine Leiche entdeckt, bringt die brutale Realität des grotesken Verbrechens die dunklen Geheimnisse einer Stadt ans Licht.

Ab 3. November

NYAD – Im Alter von 60 Jahren widmet sich die Schwimmerin Diana Nyad einem fast unmöglichen Lebenstraum: dem Zurücklegen der 177 km von Kuba nach Florida.

– Im Alter von 60 Jahren widmet sich die Schwimmerin Diana Nyad einem fast unmöglichen Lebenstraum: dem Zurücklegen der 177 km von Kuba nach Florida. Vacaciones de verano – Als zwei Freunde arbeitslos werden und Jobs als Kinderanimateure in einem Luxushotel finden, schmuggeln sie prompt ihre eigenen Kinder ein, um ihnen einen Sommerurlaub zu bieten.

Ab 8. November

Die Familie Claus 3 – Als die Auslieferung der Geschenke schiefläuft und Großvater Noël in Schwierigkeiten gerät, müssen die Geschwister Jules und Noor zusammenarbeiten, um Weihnachten zu retten.

Ab 10. November

Der Killer – Nach einem verhängnisvollen Fehlschuss gerät ein skrupelloser Auftragsmörder auf der Jagd nach Vergeltung mit seinen Auftraggebern und sich selbst in Konflikt.

Ab 14. November

Der Netflix Cup – Formel-1-Fahrer und PGA-Tour-Golfer treten in diesem live auf Englisch gestreamten Promi-Golfturnier im Wynn Golf Club in Las Vegas als Teams gegeneinander an.

Ab 16. November

Best. Christmas. Ever! – Als eine Wende des Schicksals ihre Familien an Weihnachten zusammenführt, will Charlotte beweisen, dass das Leben ihrer einstigen Freundin Jackie zu schön ist, um wahr zu sein.

– Als eine Wende des Schicksals ihre Familien an Weihnachten zusammenführt, will Charlotte beweisen, dass das Leben ihrer einstigen Freundin Jackie zu schön ist, um wahr zu sein. In Love and Deep Water – Als ein Butler und eine Passagierin an Bord eines Luxusliners auf dem Weg in die Ägäis einen rätselhaften Mord aufklären wollen, sind Liebe, Geheimnisse und Chaos nicht fern.

Ab 17. November

Rustin – Der Aktivist Bayard Rustin muss sich bei der Organisation des Marsches auf Washington 1963, der in die Geschichte der Bürgerrechte einging, Rassismus und Homophobie stellen.

– Der Aktivist Bayard Rustin muss sich bei der Organisation des Marsches auf Washington 1963, der in die Geschichte der Bürgerrechte einging, Rassismus und Homophobie stellen. The Queenstown Kings – Nach dem Tod seines Vaters kehrt ein Ex-Fußballstar nach Queenstown zurück, findet aber nur schwer einen Draht zu seinem Sohn, einem talentierten Spieler mit großen Träumen.

– Nach dem Tod seines Vaters kehrt ein Ex-Fußballstar nach Queenstown zurück, findet aber nur schwer einen Draht zu seinem Sohn, einem talentierten Spieler mit großen Träumen. Nouveaux riches – Ein Schwindler, der dringend Geld braucht, und eine Frau mit einem Krypto-Vermögen kommen sich näher. Ist sie das Opfer seiner Träume oder wird diesmal der Abzocker abgezockt.

– Ein Schwindler, der dringend Geld braucht, und eine Frau mit einem Krypto-Vermögen kommen sich näher. Ist sie das Opfer seiner Träume oder wird diesmal der Abzocker abgezockt. Believer 2 – Ein entschlossener Ermittler setzt seine Suche nach der Wahrheit über die größte Drogenvereinigung Asiens fort. Mit deren Anführer ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Ab 22. November

Geschichte eines Verbrechens: Der Star-Friseur – Als in diesem Krimi nach wahren Ereignissen ein aufstrebender Stylist erstochen in seinem Haus aufgefunden wird, bleiben einer jungen Ermittlerin nur 20 Tage, um den Fall zu lösen.

Ab 24. November

Letzter Aufruf für Istanbul – Eine Zufallsbegegnung am Flughafen beschert zwei Verheirateten in New York City eine aufregende und unvergessliche Nacht des Verlangens und der Versuchung.

– Eine Zufallsbegegnung am Flughafen beschert zwei Verheirateten in New York City eine aufregende und unvergessliche Nacht des Verlangens und der Versuchung. Doi Boy – Ein Geflüchteter baut sich als Sexarbeiter in Thailand eine neue Identität auf und wird in den riskanten Plan eines Kunden verwickelt, der zu einem besseren Leben führen könnte.

– Ein Geflüchteter baut sich als Sexarbeiter in Thailand eine neue Identität auf und wird in den riskanten Plan eines Kunden verwickelt, der zu einem besseren Leben führen könnte. Hochzeitsspiele – Alex und Eva möchten genau dort heiraten, wo sie sich zum ersten Mal begegnet sind. Doch auf ihrem Weg zum Altar kommen ihnen jede Menge urkomische Missgeschicke in die Quere.

– Alex und Eva möchten genau dort heiraten, wo sie sich zum ersten Mal begegnet sind. Doch auf ihrem Weg zum Altar kommen ihnen jede Menge urkomische Missgeschicke in die Quere. No voy a pedirle a nadie que me crea – Die Karriere und das ganze Leben eines Schriftstellers gehen unerwartet den Bach runter, als er direkt vor seinem Umzug nach Barcelona einem Verbrecherkonsortium zum Opfer fällt.

Ab 30. November

Family Switch – In einer Familie bricht das totale Chaos aus, als durch ein seltenes kosmisches Ereignis Tage vor Weihnachten die Eltern und ihre Kinder im Teenageralter die Körper tauschen.

– In einer Familie bricht das totale Chaos aus, als durch ein seltenes kosmisches Ereignis Tage vor Weihnachten die Eltern und ihre Kinder im Teenageralter die Körper tauschen. Hard Days – Ein verzweifelter Polizist, der bis zum Hals in Problemen steckt, glaubt mit Fahrerflucht davongekommen zu sein. Doch jemand hat ihn gesehen und hat seine Nummer.

Neue Netflix-Dokus im November

Ab 1. November

Der Fall Jens Söring – Tödliche Leidenschaft (Miniserie) – Hat Jens Söring im Jahr 1985 die Eltern seiner Freundin getötet oder war es Elizabeth Haysom selbst? Diese Dokuserie geht allen offenen Fragen im Fall Jens Söring nach.

(Miniserie) – Hat Jens Söring im Jahr 1985 die Eltern seiner Freundin getötet oder war es Elizabeth Haysom selbst? Diese Dokuserie geht allen offenen Fragen im Fall Jens Söring nach. Geheimnisse des Glaubens – Man sagt ihnen Wunderkräfte nach und verwahrt sie hinter Schloss und Riegel. Diese Dokuserie enthüllt die Geschichte – und Geheimnisse – ausgewählter katholischer Reliquien.

Ab 2. November

Higuita: El camino del Escorpión – Im Mittelpunkt dieser Doku stehen der Aufstieg des Kolumbianers René Higuit aus der Armut zur Fußballlegende, seine revolutionäre Karriere und die Geburt des „Skorpions“.

Ab 3. November

Sly – Filme dienten ihm während seiner schwierigen Kindheit einst als Ausflucht. Vom Underdog bis hin zur Hollywood-Legende – in dieser Doku erzählt Sylvester Stallone seine Geschichte.

Ab 8. November

Robbie Williams – Nach 25 Jahren als rekordbrechender Solo-Künstler blickt Robbie Williams auf sein jüngeres Ich zurück und reflektiert über das Leben im Rampenlicht.

– Nach 25 Jahren als rekordbrechender Solo-Künstler blickt Robbie Williams auf sein jüngeres Ich zurück und reflektiert über das Leben im Rampenlicht. Cyberbunker: Darknet in Deutschland – In dieser Doku wird enthüllt, wie eine Gruppe von Hackern aus einem Bunker aus dem Kalten Krieg die dunkelsten Winkel des Internets bediente.

– In dieser Doku wird enthüllt, wie eine Gruppe von Hackern aus einem Bunker aus dem Kalten Krieg die dunkelsten Winkel des Internets bediente. Escaping Twin Flames – Das Unternehmen eines Influencer-Paares half Singles angeblich bei der Suche nach der wahren Liebe. Doch in dieser Doku enthüllen ehemalige Mitglieder schockierende Details.

– Das Unternehmen eines Influencer-Paares half Singles angeblich bei der Suche nach der wahren Liebe. Doch in dieser Doku enthüllen ehemalige Mitglieder schockierende Details. Die Affäre Bettencourt: Skandal um die reichste Frau der Welt – Wie wurde aus einem Konflikt zwischen der reichsten Frau der Welt und ihrer Tochter ein nationaler Skandal? In dieser fesselnden Dokuserie kommt die ganze Geschichte ans Licht.

Ab 9. November

Temple of Film: 100 Years of the Egyptian Theatre – Guillermo del Toro, Rian Johnson und andere Filmgrößen erinnern sich an das historische Egyptian Theatre in Los Angeles und dessen Rückkehr zum gebührenden Ruhm als Filmpalast.

Ab 14. November

How to Become a Mob Boss – Im Zentrum dieses schwarzhumorig-satirischen How-To-Leitfadens stehen Aufstieg und Fall der berüchtigtsten Mafiabosse der Welt und deren Erfolgsstrategien.

Ab 17. November

The Dads – In dieser Kurzdoku treffen sich fünf Väter zu einem Angelausflug mit Matthew Shepards Dad, um über ihre Liebe, Hoffnungen und Ängste für ihre Trans-Kinder zu sprechen.

Ab 20. November

Gebrandmarkt: Die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika – Mit innovativen Animationen und Expertenkommentaren wird in dieser Doku nach Ibram X. Kendis Bestseller die Geschichte des rassistischen Gedankenguts in den USA untersucht.

Ab 22. November

High on the Hog: Wie die afroamerikanische Küche Amerika veränderte (Staffel 2) – Der Koch und Autor Stephen Satterfield spricht mit Köchen und Experten über die Geschichte der afroamerikanischen Küche und deren Beiträge zur Kulinarik der USA.

Ab 29. November

Bad Surgeon: Liebe unter dem Messer – In dieser Dokuserie über die größten Betrugsfälle der modernen Medizin wird ein Thoraxchirurg entlarvt, der mit seinen Errungenschaften in der regenerativen Medizin bekannt wurde.

– In dieser Dokuserie über die größten Betrugsfälle der modernen Medizin wird ein Thoraxchirurg entlarvt, der mit seinen Errungenschaften in der regenerativen Medizin bekannt wurde. American Symphony

Neue Comedy, Kids und Anime auf Netflix

Ab 2. November

Unicorn Academy: Kapitel 1 – Als Unicorn Island von einer dunklen Macht bedroht wird, trommelt eine mutige Jugendliche fünf Mitschülern zusammen, um ihre geliebte Zauberakademie zu retten.

– Als Unicorn Island von einer dunklen Macht bedroht wird, trommelt eine mutige Jugendliche fünf Mitschülern zusammen, um ihre geliebte Zauberakademie zu retten. https://www.youtube.com/watch?v=9Cn8i27VEeo Leo – In dieser Coming-of-Age-Musikkomödie über das letzte Grundschuljahr aus der Sicht des Klassenmaskottchens spielt Adam Sandler eine Eidechse namens Leo.

– In dieser Coming-of-Age-Musikkomödie über das letzte Grundschuljahr aus der Sicht des Klassenmaskottchens spielt Adam Sandler eine Eidechse namens Leo. Onimusha – Ein legendärer Schwertkämpfer auf Auftragsbasis und beherzte Samurais wollen mithilfe einer dämonischen Waffe einen Aufstand Untoter niederschlagen.

Ab 3. November

Erin & Aaron – Erin und Aaron könnten ihrer Namensähnlichkeit zum Trotz unterschiedlicher nicht sein. Dank der Musik finden die Stiefgeschwister jedoch eine harmonische Beziehung zueinander.

– Erin und Aaron könnten ihrer Namensähnlichkeit zum Trotz unterschiedlicher nicht sein. Dank der Musik finden die Stiefgeschwister jedoch eine harmonische Beziehung zueinander. Blue Eye Samurai – Eine junge Kriegerin will sich am weißen Vater rächen, der sie im Japan der Edo-Zeit zur Ausgestoßenen machte, und schreckt dabei auch vor Blutvergießen nicht zurück.

Ab 7. November

The Improv: 60 and Still Standing – In diesem einmaligen Event wird mit Auftritten gefeierter Künstlern und exklusiver Aufnahmen aus den umfangreichen Comedy-Archiven das 60. Jubiläum von The Improv gefeiert.

Ab 9. November

Akuma Kun – Akuma Kun, ein bei einem Dämon aufgewachsener Junge, und sein halbmenschlicher Partner Mephisto III lösen als paranormale Ermittler gemeinsam Morde und andere Rätsel.

Ab 15. November

Matt Rife: Natural Selection – Matt Rife unterhält mit einem neuen Stand-up-Special.

Ab 17. November

CoComelon: Unser Viertel – In dieser Serie erleben die beliebten „CoComelon“-Figuren Geschichten voll fantasievoller Abenteuer, wenn sie Gefühle – und der Welt um sich herum – erkunden.

Ab 23. November

My Little Pony – Mit Huf und Herz (Kapitel 6) – Opaline ist es gelungen, fast die ganze Macht über Equestria an sich zu reißen, und die Zeit wird knapp. Können die Ponys mit den Drachen die Magie retten und für Frieden sorgen?

(Kapitel 6) – Opaline ist es gelungen, fast die ganze Macht über Equestria an sich zu reißen, und die Zeit wird knapp. Können die Ponys mit den Drachen die Magie retten und für Frieden sorgen? My Daemon – Während dunkle Mächte immer näher rücken, reisen ein einfühlsamer Junge und seine kleine Dämonenfreundin quer durch das postapokalyptische Japan, um dessen Mutter zu retten.

Ab 27. November

Ein lustiges Hundeleben (Staffel 4) – Nichts machen Tatze und ihr bester Freund Scotty lieber, als ihren Freunden in Pfotstadt zu helfen – egal ob sie nun Kekse abliefern oder ein Luft-Land-Wasser-Rennen veranstalten.

Ab 28. November