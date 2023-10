Die November-Neuerscheinungen bei Disney+

Disney+ hat seine Programmerweiterungen für den kommenden Monat vorgestellt. Im November 2023 wird das Angebot des Videodienstes um 29 neue Filme und Serienstaffeln erweitert.

Zu den kommenden Highlights bei Disney+ zählt die auf einem Roman von Annette Hess basierende deutsche Disney-Originals-Produktion „Deutsches Haus“, bei der unter anderem Katharina Stark, Heiner Lauterbach und Iris Berben in den Hauptrollen stehen. Mit „A Murder at the End of the World“ kommt im November zudem eine neue Krimi-Serie aus dem Programm von FX zu Disney+. Keanu Reeves erzählt demnächst mit „Brawn: The Impossible Formula 1 Story“ eine der größten Sagen der Formel-1-Geschichte. Passend zur anstehenden Weihnachtszeit geht im nächsten Monat zudem die zweite Staffel der Serienproduktion „Santa Clause“ an den Start.

Denkt an die vom 1. November an gültigen Preiserhöhungen bei Disney+. Künftig gibt es die drei Preisstufen „Standard mit Werbung“ für 5,99 Euro pro Monat, „Standard“ für 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr und „Premium“ für 11,99 Euro pro Monat oder 119,90 Euro pro Jahr. Aktuell lässt sich das Premium-Jahresabo noch für 89,90 Euro und damit mit rund einem Drittel Preisersparnis gegenüber den kommenden Preisen abschließen.

Die beiden günstigeren Abo-Optionen sind auf jeweils zwei gleichzeitige Streams und eine maximale Auflösung von 1080p beschränkt Mit dem teureren Premium-Abonnement erhält man die Möglichkeit, die Inhalte in 4K UHD und HDR-Qualität sowie in Dolby Atmos statt auf 5.1-Audio beschränkt auf bis zu vier Geräten gleichzeitig wiederzugeben. Beim günstigen Standard-Abo mit Werbung entfällt zudem die in den anderen Abo-Stufen vorhandene Möglichkeit, die Inhalte für die Offline-Nutzung auf bis zu zehn Endgeräte herunterzuladen.

Solar Opposites – Staffel 4

Ab 1. November exklusiv auf Disney+ (Star)

In Staffel 4 von „Solar Opposites“ kehren wir der Science-Fiction den Rücken zu und werden normal… für eine Sekunde. Dann geht es zurück zum klassischen Solar-Chaos, zum Chaos in der Wand und zu ganz neuen Silvercops-Abenteuern!

Quiz Lady

Ab 3. November exklusiv auf Disney+ (Star)

In „Quiz Lady“ müssen die brillante, aber von Gameshows besessene junge Frau Anne und ihre entfremdete Schwester Jenny zusammenarbeiten, um die Spielschulden ihrer Mutter zu begleichen. Als Annes geliebter Hund entführt wird, begeben sie sich auf eine wilde Reise quer durchs Land, um das Geld auf die einzige Art und Weise zu beschaffen, die sie kennen: indem sie Anne in einen echten Gameshow-Champion machen. Der Film, in dem auch Jason Schwartzman, Holland Taylor, Tony Hale und Will Ferrell mitspielen, wird von Jessica Yu inszeniert, von Jen D'Angelo geschrieben und von Will Ferrell, Jessica Elbaum, Maggie Haskins, Itay Reiss, Jen D'Angelo, Awkwafina und Sandra Oh produziert, wobei Alex Brown und Erika Hampson als ausführende Produzenten fungieren.

Santa Clause: Die Serie – Staffel 2

Ab 8. November exklusiv auf Disney+ (Disney)

Die beliebte Serie ist zurück! Schon knapp drei Jahrzehnte wacht Scott Calvin als Weihnachtsmann über den Nordpol und Weihnachten. Unterstützt von seiner Familie – Carol, Sandra und Cal – und den Elfen, versucht Scott, die Weihnachtsstimmung in einer sich verändernden Welt für zukünftige Generationen lebendig zu halten.

FX’s A Murder at the End of the World

Ab 14. November exklusiv auf Disney+ (Star)

FX’s „A Murder at the End of the World“ ist eine Krimi-Serie, in der eine neuartige Ermittlerin die Hauptrolle spielt – eine technisch versierte Gen-Z-Amateurdetektivin und Hackerin namens Darby Hart. In der neuen, limitierten Serie werden Darby und acht weitere Gäste von einem zurückgezogen lebenden Milliardär eingeladen, an einer Klausurtagung an einem abgelegenen und schillernden Ort teilzunehmen. Als einer der anderen Gäste tot aufgefunden wird, muss Darby all ihre Fähigkeiten einsetzen, um zu beweisen, dass es sich tatsächlich um Mord gehandelt hat, und zwar gegen eine Flut konkurrierender Interessen und bevor der Mörder ein weiteres Leben nimmt.

Deutsches Haus

Ab 15. November exklusiv auf Disney+ (Star)

Frankfurt, 1963: Die junge Eva Bruhns, eine Dolmetscherin für polnische Sprache, lebt bei ihren Eltern, die die Gaststätte ‚Deutsches Haus’ betreiben. Alle erwarten Evas bevorstehende Verlobung mit dem wohlhabenden Versandhauserben Jürgen Schoormann. Da wird Eva gebeten, kurzfristig bei Gericht zu übersetzen. Es ist der erste Strafprozess, bei dem ehemalige SS-Offiziere für ihre Verbrechen im Konzentrationslager Auschwitz angeklagt werden. Eva, die noch nie etwas von diesem Ort gehört hat, spürt eine innere Verpflichtung und nimmt die Aufgabe gegen alle Widerstände an. Erst während ihrer Übersetzungsarbeit erfasst Eva das ganze Ausmaß der Vernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten – und erkennt so die verlogene Gemütlichkeit, die sie umgibt: Vergehen, Leid und Schuld einer ganzen Generation werden verschwiegen und verdrängt. Sie wird zur Stimme der Zeuginnen und Zeugen eines der größten Verbrechen der Menschheit, stellt sich unnachgiebig und schonungslos der eigenen Vergangenheit und den untrennbar mit der grausamen Wahrheit verbundenen Geheimnissen ihrer eigenen Familie.

Brawn: The Impossible Formula 1 Story

Ab 15. November exklusiv auf Disney+ (Star)

Keanu Reeves erzählt eine der größten Sagen der Formel-1-Geschichte. Durch die Einblicke von Ross Brawn und beliebtem Rennsport-Ikonen wie Jenson Button und Rubens Barrichello wird in dieser fesselnden vierteiligen Serie alles enthüllt. Von der Gründung von Brawn GP bis hin zu ihrer bemerkenswerten Reise durch strategische Manöver und finanzielle Prüfungen während einer außergewöhnlich wettbewerbsintensiven Ära in den Annalen des Sports.

Viel Wirbel um Weihnachten

Ab 17. November exklusiv auf Disney+ (Disney)

Eine witzige und berührende Geschichte über die Reise eines Sozialarbeiters aus Atlanta mit seiner Tochter am Weihnachtsabend, die ihm hilft, sich an die Freude und den Zauber der Weihnachtszeit zu erinnern. Eddie Garrick ist ein gutherziger Mann, der sich aufgrund eines traumatischen Kindheitserlebnisses von Weihnachten abgewandt hat. Auf Wunsch seiner Frau Allison nimmt Eddie seine neunjährige Tochter Charlotte an Heiligabend mit zur Arbeit, wo sie einen geheimnisvollen Mann im roten Anzug namens Nick treffen. Eddie glaubt, der Mann habe Wahnvorstellungen und brauche professionelle Hilfe, doch als er den Zorn eines Lokalpolitikers auf sich zieht, werden er und Charlotte auf ein magisches Abenteuer mitgenommen, das seinen Glauben an Weihnachten wiederherstellen könnte.

Australia – Die Serie

Ab 26. November exklusiv auf Disney+ (Star)

„Australia – Die Serie“ ist ein inspirierendes, episches Abenteuer und eine neu gestaltete, erweiterte Version von Baz Luhrmanns Film „Australia“ aus dem Jahr 2008. Der in sechs Kapiteln erzählte Film wird am 26. November auf Hulu in den Vereinigten Staaten, Star+ in Lateinamerika und Disney+ in allen anderen Gebieten, einschließlich Deutschland, Premiere feiern. In den Hauptrollen spielen Nicole Kidman, Hugh Jackman, Bryan Brown, Brandon Walters, Ben Mendelsohn, David Wenham und Jack Thompson. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die englische Aristokratin Lady Sarah Ashley (Kidman), die um die halbe Welt reist, um ihren untreuen Ehemann zur Rede zu stellen und einen ungewöhnlichen Vermögenswert zu verkaufen: Faraway Downs, eine Millionen Hektar große Rinderfarm im australischen Outback. Nach dem Tod ihres Mannes plant der skrupellose australische Rinderbaron King Carney (Bryan Brown), ihr das Land wegzunehmen, sodass sie sich widerstrebend mit einem rauen Viehtreiber (Hugh Jackman) zusammenschließt, um ihre Ranch zu schützen. Die mitreißende Abenteuer-Romanze wird aus der Sicht des jungen Nullah (Brandon Walters) erzählt, einem Kind australischer Ureinwohner, das in die drakonische Rassenpolitik der Regierung verwickelt ist, die heute als „gestohlene Generation“ bezeichnet wird. Gemeinsam erlebt das Trio vier lebensverändernde Jahre, eine Liebesaffäre zwischen Lady Ashley und dem Viehtreiber und die unvermeidlichen Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf Nordaustralien.

Culprits

Ab 29. November exklusiv auf Disney+ (Star)

Joe Petrus lebt den amerikanischen Traum: Er hat einen Verlobten, Jules, zwei Stiefkinder, Frankie und Bud, und bald schon ein eigenes Unternehmen in einer verschlafenen Vorstadt. Doch was seine Familie nicht weiß, ist, dass Joe ein Geheimnis hat. Vor drei Jahren wurde er von der berüchtigten britischen Kriminellen Dianne Harewood angeworben, um sich ihrem Team anzuschließen und an einem hoch riskanten Einbruch teilzunehmen, der Joe reich machen und ihm ein völlig neues Leben ermöglichen sollte. Nun holt Joes gefährliche Vergangenheit ihn ein. Als ein Killer das Team ins Visier nimmt, das hinter dem Verbrechen steckt, erkennt Joe, dass er – um seine Familie zu schützen – nach London zurückkehren, Kontakt zu ehemaligen Kolleginnen und Kollegen aufnehmen und Dianne aufspüren muss.

Alle Neuerscheinungen auf Disney+ im November:

Ab 1. November

Solar Opposites – Staffel 4

Ab 3. November

Agent Null Null Nix – Bill Murray in hirnloser Mission (Star)

– Bill Murray in hirnloser Mission (Star) Quiz Lady (Star)

Ab 8. November

Santa Clause: Die Serie – Staffel 2 (Disney)

– Staffel 2 (Disney) Vigilante – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) Enthüllt: Geheimnisse der Meere – Staffel 5 (National Geographic)

Ab 10. November

Antigang: Home Run (Star)

(Star) Liebe in jeder Beziehung (Star)

(Star) Turbulenzen – und andere Katastrophen (Star)

Ab 14. November

FX’s A Murder at the End of the World (Star)

Ab 15. November

Deutsches Haus (Star)

(Star) Brawn: The Impossible Formula 1 Story (Star)

(Star) Micky Maus: Spielhaus – Staffel 2, Batch 1 (Disney)

– Staffel 2, Batch 1 (Disney) Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir – Staffel 5, Batch 3 (Disney)

– Staffel 5, Batch 3 (Disney) What We Do in the Shadows – Staffel 4 (Star)

– Staffel 4 (Star) Extremsport: An den Grenzen des Möglichen mit Jimmy Chin – Staffel 1 (National Geographic)

Ab 16. November

Drive with Swizz Beatz – Staffel 1 (Star)

Ab 17. November

Viel Wirbel um Weihnachten (Star)

(Star) Gefährliche Schönheit – Die Kurtisane von Venedig (Star)

(Star) Eine Affäre in Paris (Star)

Ab 22. November

Love in Fairhope – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) Die Simpsons – Staffel 34 (Batch 2) (Star)

– Staffel 34 (Batch 2) (Star) The Good Doctor – Staffel 5 (Star)

– Staffel 5 (Star) Das Wunder des Lebens: Tierbabys – Staffel 1 (National Geographic)

Ab 26. November

Australia – Die Serie (Star)

Ab 29. November