macOS Sonoma: Sperrbildschirm bei mehreren Benutzern eine Verschlechterung

Mit macOS Sonoma hat Apple den Sperrbildschirm des iPad auf den Mac transportiert. Während Details wie die große Uhr sicherlich von Vorteil sind, muss man sich bei den meisten Anpassungen allerdings fragen, ob Apples Software-Team hier tatsächlich eine Änderung zu Gunsten der Anwender im Sinn hatten, oder schlicht die Vorgabe ausschlaggebend war, die Mobil- und Desktop-Systeme stärker optisch anzugleichen. Den praktischen Nutzen dieser Neuerungen muss man nämlich suchen.

Wer seinen Mac vorrangig alleine verwendet, wird sich an den Umbauten nicht groß stören. Zum Tragen kommen die Änderungen insbesondere dann, wenn sich mehrere Personen einen Rechner teilen.

Anmeldebildschirm unter macOS Sonoma

Während bis hin zum letzten Mac-Betriebssystem macOS Ventura der Fokus des Startbildschirms auf dem Anmeldeprozess lag, wurde die zentrale und gleichwertige Darstellung der verschiedenen Benutzerkonten mit macOS Sonoma durch verspieltes Herumfummeln mit der Maus am unteren Bildschirmrand ersetzt.

Anmeldebildschirm bis macOS Ventura

Design steht vor der Benutzbarkeit

Apple überrascht uns mit diesen Änderungen nicht zuletzt auch mit Blick auf den sonst stets hochgehaltenen Respekt vor der Privatsphäre seiner Kunden. Ob in Mehrfamilienhaushalten oder Firmen, mit macOS Sonoma ist stets auf den ersten Blick und für alle ersichtlich, wer als letztes am betreffenden Mac gesessen hat. So ziert nun nach dem Abmelden oder einem Neustart stets das persönliche Hintergrund jenes Nutzers den Sperrbildschirm des Rechners, der zuletzt daran gearbeitet hat. Die Symbole der anderen Mac-Benutzer verstecken sich hinter dem Profilbild des letzten Nutzers und müssen dort quasi mit der Maus gesucht werden.

„Mit der Maus suchen“ ist auch ein Stichwort, wenn es um die Verwendung des Mac durch Personen geht, die beispielsweise über ein eingeschränktes Sehvermögen oder schlicht nicht besonders gut bei der Mausbedienung sind. Die umständliche Auswahl eines Mac-Benutzers auf dem Sperrbildschirm von macOS Sonoma ist schlichtweg unnötig und ein Bremsklotz für effektives Arbeiten.

In diese Kategorie fällt dann auch die Tatsache, dass Apple die auf dem Sperrbildschirm eines Computers keineswegs selten genutzten Optionen zum Ausschalten, Neustart oder der Aktivierung des Ruhezustands aus hier zuvor ebenfalls deutlich sichtbaren und schnell erreichbaren Position in ein beinahe schon verstecktes Drop-Down-Menü am rechten oberen Bildschirmrand verschoben hat.

Anpassungsmöglichkeiten fehlen

Generell spricht sicher nichts dagegen, dass Apple seine Betriebssysteme weiterentwickelt und damit verbunden auch Änderungen vornimmt, die nicht jedem Kunden in den Kram passen. In diesem Fall vermissen wir jedoch deutlich den Anspruch, damit verbunden auch eine bessere Benutzbarkeit und praktische Vorteile zu erreichen.

Es wäre zumindest wünschenswert, dass Apple die auf den Sperrbildschirm bezogenen Einstellungen entsprechend erweitert. Beispielsweise kann man jetzt schon die große Uhr auf dem Sperrbildschirm ausblenden. Die Symbole der Benutzer bleiben hier aber – was auch optisch völlig daneben ist – weiter am unteren Bildschirmrand hintereinander versteckt, anstelle an die nun reichlich vorhandene freie Fläche im Zentrum des Bildschirms zu rücken. Apple weist hier dem Hintergrundbild schlicht mehr Priorität zu, als der Benutzbarkeit des Mac.