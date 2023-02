NetNewsWire muss seine Twitter-Erweiterung deaktivieren

Vergangenen Monat haben wir auf die Möglichkeit hingewiesen, die News-Reader-App NetNewsWire als Twitter-Client zu verwenden. Es kam allerdings wie es kommen musste, und auch NetNewsWire fällt den neuen Zugriffsbeschränkungen bei Twitter zum Opfer. Von der kommenden Woche an lässt sich dieser Workaround nicht mehr nutzen.

Hintergrund ist die Tatsache, dass Twitter im Zuge seiner Neuausrichtung die bislang vorhandene Möglichkeit zur kostenlosen Nutzung seiner Schnittstellen streicht und die Betreiber von NetNewsWire fortan monatliche Gebühren an Twitter abführen müssten. Die Rede ist von einem Betrag um die 100 Dollar pro Monat, da die Twitter-Option bei NetNewsWire jedoch lediglich ein eher exotischer Bonus war und für keinerlei Gewinne sorgt, spielt die tatsächliche Höhe der dadurch entstehenden Kosten eine untergeordnete Rolle – die Entwickler müssten den Preis in jedem Fall aus der eigenen Tasche begleichen. NetNewsWire wird in vollem Umfang kostenlos angeboten.

Eigentlich wollte Twitter den Zugriff auf die kostenlose Schnittstelle bereits zum heutigen Tag kappen. Dieser Termin wurde nun auf den 13. Februar verschoben. Die Entwickler von NetNewsWire werden ihre Twitter-Erweiterung dann mit begleitenden Updates entfernen.

Sämtliche bis dahin über die Twitter-Erweiterung von NetNewsWire bezogenen Inhalte bleiben allerdings solange erhalten, bis diese vom Nutzer selbst gelöscht werden. Es werden einzig keine neuen Daten von den in der News-Reader-App integrierten Twitter-Feeds mehr geladen.

Twitter hatte einst RSS-Feeds im Angebot

In dem von NetNewsWire veröffentlichten Blog-Eintrag zum Ende der Twitter-Integration finden sich ein paar erklärende Worte zum Hintergrund. So ist es schon seit geraumer Zeit nötig, Twitter-Feeds über besagte Schnittstelle in den News-Reader zu importieren, da die einst von Twitter angebotenen RSS-Feeds bereits vor Jahren entfernt wurden. Nächste Woche stirbt mit NetNewsWire dann – wenn auch indirekt – ein weiterer unabhängiger Twitter-Client.