Fire TV: Alle vier Sticks und der Cube zum Aktionspreis

Sämtliche der oben in der Übersicht aufgelisteten Fire-TV-Geräte lassen sich sich aktuell zum reduzierten Preis bestellen. Preislich am attraktivsten dürfte dabei der Fire TV Stick 4K sein, den es im Moment inklusive Sprachfernbedienung für 34,99 Euro statt 59,99 Euro gibt. Für den zusätzlich mit besseren Leistungsdaten, Unterstützung für Wi-Fi 6 und Bild-im-Bild-Live-Video ausgestatteten Fire TV Stick 4K Max bezahlt man aktuell 44,99 Euro.

Wenn ihr weniger an der Alexa-Fernbedienung, sondern an einem Fire-TV-Empfänger interessiert seid, solltet ihr aber zumindest einen kurzen Blick auf die Unterschiede zwischen den inzwischen vier verschiedenen, bei Amazon erhältlichen Versionen des Fire TV Stick werfen. Und obendrauf gibts dann noch den Fire TV Cube, der quasi eine Kombi aus Fire-TV-Empfänger und Echo-Lautsprecher darstellt.

Insert

You are going to send email to