NetNewsWire als Twitter-Client

Nachdem es dieser Tage viel Wirbel um Twitter gibt, aktuell insbesondere auch im Zusammenhang mit einigen über Nacht nicht mehr funktionierenden Apps von Drittanbietern, wollen wir auf die Möglichkeit hinweisen, Twitter über den RSS-Reader zu lesen. Dieser im Blog „And now it’s all this“ veröffentlichte Workaround kann gleichermaßen Nutzern zugute kommen, die Twitter den Rücken zukehren, aber auf die Lektüre ausgewählter Feeds nicht verzichten wollen, wie auch jenen, deren inoffizielle Twitter-App schlicht nicht mehr funktioniert.

Die Grundlage dafür, den RSS-Reader zum Lesen von Twitter zu verwenden, bildet die für die RSS-App NetNewsWire erhältliche Twitter-Erweiterung. Dementsprechend funktioniert das Ganze zumindest auf Basis dieser Anleitung auch nur für Nutzer von NetNewsWire, wobei für andere RSS-Apps vermutlich vergleichbare Erweiterungen oder Integrationen gibt.

Im Falle von NetNewsWire lässt sich ein Twitter-Konto ganz einfach über die Einstellungen der Mac-Version hinzufügen. Hier findet sich im Bereich „Extensions“ sowohl die Option, Twitter als auch Reddit in Form eines RSS-Feeds in die App zu integrieren. Dafür muss man sich zunächst bei Twitter authentifizieren, anschließend steht beim Hinzufügen eines neuen RSS-Feeds die Option „New Twitter-Feed“ zur Verfügung. Darüber kann man dann seinen Twitter-Feed wie einen gewöhnlichen RSS-Feed in NetNewsWire einbinden. Im Detail ist die Aktivierung des Plugins hier in der NetNewsWire-Hilfe erklärt.

Über seine Standard-Leseliste bei Twitter hinaus ermöglicht es die Einbindung in NetNewsWire auch, Erwähnungen oder gezielt die Inhalte von einzelnen Twitter-Konten oder die Suchergebnisse nach bestimmten Hashtags als Feed zu implementieren. Dies vor Augen, lässt sich die Twitter-Erweiterung von NetNewsWire dann auch ausgesprochen vielseitig nutzen.

NetNewsWire lässt sich kostenlos laden und steht sowohl in einer Version für den Mac als auch als App für iPhone und iPad zur Verfügung.