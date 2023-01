Startseiten-Inhalte auf Echo-Geräten ausblenden

Abhängig von der Art der Verwendung der Geräte, kann es durchaus auch sinnvoll sein, hier mit unterschiedlichen Vorgaben zu arbeiten. Am Arbeitsplatz kann man den Fokus beispielsweise auf nüchterne Informationen legen, während man in der Küche bestimmt etwas mehr Entertainment verträgt.

Wenn auf eurem Echo-Gerät mit Bildschirm plötzlich Meldungen wie die oben abgebildete Frage „Was bekommt man im Restaurant ‚Karma‘?“ angezeigt werden, ihr dergleichen aber nicht sehen wollt, ist ein Ausflug in die Einstellung des Geräts angesagt. Dazu müsst ihr keine App öffnen, sondern könnt einfach das Echo-Hauptmenü durch Wischen vom oberen Bildschirmrand her nach unten ziehen und einblenden. Hier wählt ihr nun zunächst die „Einstellungen“ und dort dann den Menüpunkt „Startseiten-Inhalte“ aus.

Insert

You are going to send email to