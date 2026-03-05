macOS 26.3.1 erschienen: Für Marktstart der neuen Studio Displays

Apple hat mit macOS Tahoe 26.3.1 ein weiteres Wartungsupdate für den Mac veröffentlicht. Die Aktualisierung steht ab sofort über die Systemeinstellungen bereit und wird auf kompatiblen Geräten automatisch angeboten. In vielen Fällen dürfte das Update bereits zur nächtlichen Installation eingeplant sein.



Die neue Version erscheint nur wenige Wochen nach macOS 26.3. Apple nennt in den Update-Hinweisen vor allem Fehlerbehebungen. Gleichzeitig dürfte die Aktualisierung eine wichtige Voraussetzung für die Nutzung der neu vorgestellten Apple-Bildschirme sein.

Voraussetzung für neue Studio Displays

Bereits bei der Vorstellung der neuen Monitore hatte Apple darauf hingewiesen, dass diese mindestens macOS 26.3.1 benötigen. Betroffen sind sowohl das neue Studio Display als auch das Studio Display XDR.

Mit der jetzt veröffentlichten Version stellt Apple damit die notwendige Software bereit, bevor die Displays ausgeliefert werden. Der Marktstart der neuen Monitore ist für den 11. März vorgesehen.

iOS 26.3.1 ist da: Update bringt Unterstützung für neue Studio Displays

Die Bildschirme lassen sich ausschließlich mit Macs verwenden, die mit Apple-Prozessoren ausgestattet sind. Intel-Macs werden nicht unterstützt. Bei der Nutzung des Studio Display XDR hängt zudem die maximale Bildwiederholrate vom verwendeten Mac ab. Geräte mit älteren Apple-Chips erreichen maximal 60 Hertz, während neuere Modelle auch höhere Bildraten unterstützen.

Fehlerbehebungen im Mittelpunkt

In den offiziellen Hinweisen beschreibt Apple das Update vor allem als Fehlerkorrektur für den Mac. Konkrete Details zu den behobenen Problemen nennt das Unternehmen nicht.

Auch in der Sicherheitsdokumentation sind bislang keine einzelnen Schwachstellen aufgeführt. Das deutet darauf hin, dass es sich vor allem um kleinere Stabilitätsverbesserungen handelt.

macOS 26.3.1 steht ab sofort über die Systemeinstellungen im Bereich „Softwareupdate“ bereit und wird automatisch installiert, sofern entsprechende Update-Einstellungen aktiviert sind.