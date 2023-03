Netflix mit Werbung: Jetzt auch auf dem Apple TV

Initial traf Netflix mit Werbung jedoch auf ein verschwindend kleines Interesse. Erste Statistiken nach wählte nur jeder 10. Neukunde den Reklamezugang. Daran könnten jedoch nicht nur die Reklameblöcke schuld sein. Dem günstigen Zugang fehlen auch ausgewählte Videoinhalte sowie die Möglichkeit Filme und Serien für den Offline-Konsum herunterzuladen und diese so auch in der Bahn und in anderen Orten mit dürftigem Internetzugang zu konsumieren.

Das vergünstigte Netflix-Abonnement mit zusätzlich eingespielten Reklameunterbrechungen, das so genannte „Basis-Abo mit Werbung“, das zum Monatspreis von 4,99 Euro seit Anfang November auch in Deutschland angeboten wird, kann nun auch auf Apples Set-Top-Box genutzt werden.

Insert

You are going to send email to