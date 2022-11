Netflix Werbe-Abo: Diese Filme und Serien sind enthalten

Damit verbunden ist dann auch die unten eingebettete Grafik von Interesse, die das generelle, weltweite Interesse an durch Werbung unterstützen sowie an Premium-Inhalten im Videobereich widerspiegelt.

Die Video-Suchmaschine JustWatch bietet passend zum Deutschlandstart des neuen Netflix-Angebots eine Übersicht aller Inhalte die im Rahmen des Netflix-Basis-Abonnements mit Werbung verfügbar sind und listet hier aktuell 3.412 Filme und 2.022 Serien. Insgesamt finden sich in der Netflix-Liste zum heutigen Stand 4.856 Filme und 2.109 Serien, was zum Ausdruck bringt, dass die inhaltlichen Einschränkungen beim Basis-Abo mit Werbung vor allem bei den Filmen zum Tragen kommen.

Was mit Blick auf die neue Netflix-Option ebenfalls nicht vergessen werden sollte, ist die Tatsache, dass im Basis-Abo mit Werbung nicht sämtliche im Rahmen der regulären Netflix-Abonnements verfügbaren Inhalte zur Verfügung stehen. Als Grund hierfür nennt Netflix, dass die Lizenzbedingungen dieser Serien oder Filme ein entsprechendes Angebot nicht zulassen. In der allgemeinen Übersicht oder bei der Suche nach bestimmten Inhalten sind diese nicht enthaltenen Titel dann mit einem Schlosssymbol gekennzeichnet.

Seit gestern bietet Netflix seinen vergünstigten Tarif „Basis-Abo mit Werbung“ an. Der Videodienst lässt sich damit zum vergünstigten Monatspreis von 4,99 Euro nutzen, allerdings muss man in dieser Tarifstufe dann auch im Schnitt vier Minuten Werbung pro Stunde über sich ergehen lassen.

Insert

You are going to send email to