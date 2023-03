Pages, Numbers und Keynote: Version 13 mit neuen Export-Optionen

Zudem integrieren die iLife-Applikationen neue Export-Optionen in ihren jeweiligen „Teilen“-Menüs. Welche Dateiformate hier gewählt werden können hat Apple in dem frisch überarbeiteten Hilfedokument #HT202227 („Export aus Pages, Numbers oder Keynote in Microsoft Word, Excel, PowerPoint, PDF und mehr“) zusammengefasst.

Die mit der Ausgabe von iPadOS 16.4 gerade noch mal verbesserte Funktion gestattet eine Vorschau gewählter Eingabewerkzeuge noch vor deren Nutzung zu sehen und ist in der Lage den Apple Pencil in einer Entfernung von bis zu 12 Millimetern zum Gerät auszumachen. Seit wenigen Tagen wird dabei nicht nur der Eingabestift, sondern auch dessen Neigung erkannt, die etwa den Einsatz von Zeichenwerkzeugen beeinflussen kann.

Apple hat sein mobiles Bürosoftware-Paket überarbeitet und bietet die für iPad und iPhone optimierten Versionen der Textverarbeitung Pages, der Tabellenkalkulation Numbers und der Präsentations-App Keynote jetzt in Version 13 zum Download über den App Store an.

