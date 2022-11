Netflix mit Werbung vorerst nicht auf Apple TV verfügbar

Betroffene Nutzer haben nun zum einen die Möglichkeit, sich an die Vorschläge von Netflix zu halten und entweder mehr Geld für ein höherwertiges Abo zu investieren oder ein anderes Gerät zu verwenden. Alternativ zahlt es sich hier allerdings wohl auch aus, wenn man sich ein wenig in Geduld übt. Wie das Apple-Blog 9to5Mac von einem Netflix-Sprecher erfahren hat, soll die Unterstützung für den günstigen Tarif in der Netflix-App auf Apple TV schnellstmöglich nachgerüstet werden.

Netflix hat inzwischen eine Supportseite mit dem Titel Netflix-Meldung „Das Basis-Abo mit Werbung wird nicht unterstützt“ eingerichtet, auf der sich weitere Details in diesem Zusammenhang nachlesen lassen. So sollte es bei den meisten Geräten genügen, einen Neustart zu machen oder die neuesten Software-Versionen zu installieren, um sich des Fehlers zu entledigen. Mit Blick auf Apple TV lautet die Aussage allerdings klar und deutlich, dass das Basis-Abo mit Werbung auf diesem Gerät nicht unterstützt wird.

