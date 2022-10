Etwas dunkel aber stechend Scharf: Neue Satellitenbilder für Apple Karten

Apple hat seinen offiziellen Karten neues Bildmaterial spendiert und zeigt diese in Teilen Deutschland nun noch mal mit deutlich besserer Qualität als bislang an. Sehr eindeutig fällt die Erneuerung in der Hauptstadt aus, in der die Satellitenbilder im Vergleich zu den bislang erhältlichen Luftaufnahmen nun zwar etwas düster ausfallen, dafür aber nach mal deutlich mehr Details als bislang abbilden.



Nach Umsehen, jetzt neue Satellitenbilder

Die neuen Satellitenbilder stehen sowohl in der Karten-App des iPhones als auch in der Desktop-Anwendung auf dem Mac zur Verfügung, lassen sich aber auch auf der Webseite der datensparsamen Suchmaschine DuckDuckGo ansteuern und einsehen.

Während wir die Meldungen aus Berlin (herzlichen Dank dafür) selbst nachvollziehen können, sind wir in anderen Regionen auf eure Bestätigungen angewiesen. Apple selbst gibt an einigen Stellen des Karten-Webangebotes zwar eine letztmalige Überarbeitung im September an, für welche Bereiche der Satellitenkarte genau neues Bildmaterial zur Verfügung steht, muss im Einzelfall jedoch manuell geprüft werden, da eine kontinuierliche aktualisierte Übersicht leider nicht angeboten wird.

Ausbau der AR-Navigation

Erst kürzlich konnten wir von ersten Sichtungen der sogenannten AR-Navigation in Deutschland berichten. Dabei nutzt die Karten-Applikation des iPhones die Kameralinse um sich in der unmittelbaren Umgebung zu orientieren und positioniert sich anhand der Straßenzüge und Hausfassaden.

Die Augmented-Reality-Darstellung zeigt sich seit kurzem in immer mehr Regionen Deutschlands und scheint, vielleicht zusammen mit den neuen Satellitenbildern, zur Ausgabe von iOS 16.1 für die allgemeine Verfügbarkeit vorbereitet zu werden.

Sollte eure Karten-App noch alte Satelliten-Aufnahmen darstellen, probiert den erneuten Aufruf nach einem Geräte-Neustart.