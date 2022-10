Netflix mit Werbung für 4,99 Euro: Deutschlandstart am 3. November

Der Video-Streaming-Dienst Netflix hat Details zum Start seiner werbefinanzierten Abo-option in Deutschland bekanntgegeben. Diese wird unter der Überschrift „Netflix Basic with Ads“ ab dem 3. November zur Buchung bereitstehen und soll sich zeitgleich zum US-Start auch in den vier europäischen Märkten Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien buchen lassen.

Während der neue Einsteiger-Tarif in den Vereinigten Staaten für 6,99 US-Dollar pro Monat angeboten wird, sollen deutsche Anwender zur Einführung lediglich 4,99 Euro zahlen müssen und liegen damit drei Euro unter den bislang günstigsten Netflix-Tarif, der nach wie vor für 7,99 Euro im Monat angeboten wird.

Netflix: Aktuell gelten noch diese Tarife

5 Minuten Werbung pro Stunde

Die Werbeeinblendungen im neuen Tarif werden sich auf vier bis fünf Minuten pro Stunde beschränken. Ein Download von Filmen und Serien zum späteren Schauen ohne aktive Internetverbindung wird nicht möglich sein. Die Videoqualität wird maximal 720p betragen, also bestenfalls in regulärer HD-Qualität angeboten werden.

Zudem macht Netflix darauf aufmerksam, dass einige Titel des hauseigenen Kataloges nicht im werbefinanzierten Abo erhältlich sein werden. Hier will der Konzern zwar bereits an Lösungen arbeiten, wird in seiner Ankündigung aber nicht konkreter.

Italien, Frankreich und Spanien zahlen mehr

Bis zu 20 Spots pro Stunde

Was die Art und Weise der Werbeeinblendungen angeht wird Netflix auf 15 bzw. 30 Sekunden lange Spots setzen, die vor und während der gewählten Streaming Inhalte angezeigt werden. Auf 60 Minuten Netflix-Content könnten so satte 20 Spots von 15 Sekunden Länge kommen.

Seit der ersten Ankündigung des neuen, werbefinanzierten Netflix-Tarifes ist bis zur Umsetzung lediglich ein halbes Jahr vergangen. Im Hintergrund wird Microsoft die Einspielung der Reklameclips übernehmen. Ein Wechsel in den günstigeren Werbetarif wird nach Ablauf des aktuellen Abrechnungszeitraums möglich sein.