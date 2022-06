Netflix bestätigt: Günstig-Zugang mit Werbung im Anmarsch

So hat Netflix-CEO Ted Sarandos auf dem seit Anfang der Woche laufenden Werbefestival „The Cannes Lions International Festival of Creativity“ jetzt angekündigt , die drei bisherigen Preisstufen Basis, Standard und Premium um einen vierten Zugang erweitern zu wollen, der von zusätzlichen Werbeeinblendungen gegenfinanziert wird und entsprechend günstiger als die anderen Zugänge angeboten werden kann.

