Narrated im Betatest: Bildschirmaufnahmen mit Webcam-Overlay

Narrated ist eine blutjunge Mac-App, die ähnlich wie Quicktime in der Lage ist schlichte Bildschirmaufnahmen zu erstellen. Bonus bei Narrated: Die App ergänz die Bildschirmaufnahme um ein Video der Webcam, das in einem kleinen Kreis angezeigt und frei im Bild platziert werden kann.

Narrated soll Übungs-, Erklär- und Tutorial-Videos persönlicher gestalten und kann sowohl den gesamten Bildschirm als auch einen Bildschirmausschnitt aufnehmen, sich um die Beibehaltung fester Seitenverhältnisse kümmern und den Ergebnis-Clip mit wenigen Mausklicks trimmen.

Das Projekt des objc.io-Teams um Chris Eidhof und Florian Kugler bietet interessierten Nutzern die Teilnahme an der laufenden Betaphase an, zu der ihr euch hier anmelden könnt. Wer schnell eine ähnliche Lösung benötigt schaut sich Vidrio an.