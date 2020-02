Nachts am Mac: „Nocturnal“ dimmt und dunkel ab

Die Mac-Freeware Nocturnal (übrigens nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Nocturnal-Download zum schnellen Aktivieren des Dunkelmodus) richtet sich an die hier mitlesenden Nachteulen.

Die App will diesen die feinere Kalibrierung ihres Bildschirms in dunklen Umgebungen ermöglichen und legt sich dafür in der Mac-Menüleiste ab. Hier bietet Nocturnal dann zwei Schieberegler an, mit denen sich das Display a.) dimmen und b.) die Intensität des von Apple bereitgestellten Blaulichtfilters Night Shift anpassen lässt.

Nocturnal ist eine Menüleisten-Anwendung für macOS, mit der Sie die Kontrolle über Ihre Anzeigeeinstellungen noch weiter ausbauen und Ihre Augen entlasten können. Sie umfasst einen Dimmer, der dunkler als die Dunkelheit ist, Feineinstellungen für Night Shift und die Möglichkeit, diese für ein benutzerdefinierte Zeiträume zu deaktivieren.

Die App selbst lässt sich im Release-Bereich des Entwicklers auf dem Codeportals Github aus dem Netz laden, ist keine 4MB groß und setzt macOS Catalina zum Einsatz voraus. Da Entwickler Joshua Jon nicht gewillt ist, die $100 für Apples Entwickler-Programm zu zahlen, ist die App nicht beglaubigt und muss beim ersten Start über Rechtsklick -> Öffnen aufgerufen werden