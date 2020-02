Neue Apple TV-Generation im März? tvOS 13.4 lässt hoffen

Vielleicht steigen wir mit einer kurzen Hardware-Erinnerung ins Thema ein: Die modernen Apple TV-Modelle, die mit tvOS und eigenem App Store, gibt es (erst) seit 2015. Damals, im Herbst vor fünf Jahren, wurde das HD-Modell vorgestellt. Der Apple TV 4K folgte im September 2017. Im September 2019, dem errechnetem Geburtstermin der 3. Generation, passierte bekanntlich nichts.

Jetzt scheint die Veröffentlichung neuer Hardware-Modelle kurz bevorzustehen. Dies deuten Hardware-Codes an, die der Brasilianer Filipe Espósito in der gestern veröffentlichten Beta von tvOS 13.4 ausgemacht hat. So verzeichnen die Produkt-Referenzen ein neues Apple TV-Modell mit dem Codenamen „T1125“. Der aktuelle Apple TV 4K trägt hier die Bezeichnung „J105a“ – das Apple TV HD-Modell die Kennung „J42d“.

Während tvOS 13.4 andeutet, dass das neue Modell auf die arm64e-Architektur setzt, die auch in den Apple-Chips A12 und A13 Bionic zum Einsatz kommt, arbeitet in der aktuellen Apple TV-Generation derzeit noch ein A10 Fusion-Chip. Ein Performance-Sprung scheint damit wahrscheinlich und dürfte sich positiv auf die Apple Arcade-Spiele mit tvOS-Unterstützung auswirken.

Apple stand zuletzt immer wieder ob des hohen Apple TV-Preises in der Kritik. Das 4K-Modell kostet 199 Euro – Amazons Fire TV Stick 4K Ultra HD ist aktuell für vergleichsweise läppische 35 Euro zu haben.

Apple-Event im kommenden Monat?

Der neue Apple TV könnte auf einem möglichen Apple Event im März präsentiert werden, zu dem auch neue iPads und der Nachfolger des iPhone SE erwartet werden. Im vergangenen Jahr stellte Apple unter der Überschrift „It’s show time“ das Service-Angebot aus Apple News+, Apple Card, Apple Arcade und Apple TV+. Das Event fiel damals auf den 25. März 2019.

2018 wurde zum 27. März eingeladen. Hier stellte Apple neue iPads und neue Ausgaben der iWork-Apps Pages, Keynote und Numbers vor. 2017 gab es keine März-Veranstaltung.