Nach POC-Kontroverse: Googles Gemini-KI pausiert Bilderstellung

Kraftvoller als Chat-GPT, mit umfangreichem Videoverständnis ausgestattet und problemlos in der Lage, binnen weniger Sekunden ganze Bücher auszuwerten und dann auf spezifische Fragen zu diesen die richtige Antwort auszuspucken – Googles Gemini beeindruckte in den zurückliegenden Wochen vor allem mit der rasanten Geschwindigkeit, die der Suchmaschinen-Anbieter bei der Weiterentwicklung der KI vorlegte.

Kurz vor dem Wochenende sorgte der integrierte Bildgenerator dann jedoch für Verstimmungen. Wie in der Branche üblich, war dieser von Google dahingehend optimiert, auf Nutzereingaben mit diversen Ergebnissen zu reagieren. Wer Gemini etwa darum bat, einen photorealistischen Schnappschuss einer Eisdiele am Nordpol zu generieren, sollte damit rechnen können, hier mal einen Mann, mal eine Frau, mal einen schwarzen Eisverkäufer, mal einen weißen und mal einen mit einer ganz anderen ethnischen Herkunft ausgegeben zu bekommen.

Historische Unterrepräsentation aufbrechen

Unter der Haube versuchte man so, dem überwiegend weißen Korpus der Trainingsdaten entgegenzusteuern. So verweist Google darauf, dass die historische Darstellung in den Medien überwiegend weiße Personen und deren Errungenschaften in den Mittelpunkt gerückt habe. Dies habe über die Jahre hinweb zu einer verzerrten Wahrnehmung geführt, bei der die Leistungen weißer Personen als Norm angesehen wurden, während die Beiträge anderer Gruppen häufig marginalisiert oder übersehen wurden. Würde man sich ausschließlich auf weiße Personen konzentrieren, bestünde das Risiko, diese Ungleichheit weiter zu verstärken.



Begrüßenswerte Ansätze, die in Einzelfällen jedoch auch nach hinten losgehen können. So machten Nutzer in den Vereinigten Staaten kurz vor dem Wochenende darauf aufmerksam, dass sich Googles KI sich auch um eine diverse Bildausgabe kümmert, wenn etwa Schnappschüsse von Wehrmachtsoldaten, Bilder der amerikanischen Gründungsväter oder anderer historischer Gruppen angefordert werden, die (nahezu) ausschließlich aus weißen Personen bestanden.

Dies hat Google nun zum Anlass genommen, die Bilderstellung über die Gemini-KI vorübergehend zu pausieren, zuvor hatte sich Google bereits dafür entschuldigt, mit dem Fokus auf Diversität stellenweise das eigene Ziel zu verfehlen.