MacBook Pro mit M3-Prozessor im Apple Refurb-Store erhältlich

Apple bietet das MacBook Pro mit M3-Prozessor jetzt auch deutlich im Preis gesenkt über den hauseigenen Refurb Store an. Aktuell sind hier verschiedene Modelle mit 14 Zoll Bildschirmgröße gelistet, deren Preise sich zwischen 1.699 Euro und 2.669 Euro bewegen.

In der günstigsten Ausführung wird das MacBook Pro 14“ mit M3-Prozessor im Apple Refurb Store mit einer 8-Core-CPU und einer 10-Core-GPU sowie 8 GB Arbeitsspeicher und einer 512 GB großen SSD zum Preis von 1.699 Euro gelistet. Das Gerät liegt damit 300 Euro unter dem Neupreis und ist hier somit zumindest aktuell auch günstiger als bei Apples Vertriebspartnern zu haben.

Apple bietet das seit November erhältliche M3-Modell in verschiedenen Farben und sechs verschiedenen Ausstattungsvarianten an. Als leistungsfähigstes Modell gibt es das MacBook Pro 14“ mit M3-Prozessor im Refurb Store von Apple derzeit mit einer 8-Core-CPU und einer 10-Core-GPU sowie 24 GB Arbeitsspeicher und einer 2 TB großen SSD. Hier nennt Apple einen Preis von 2.669 Euro – als Neukonfiguration würde man für diese Variante im Apple Store 3.149 Euro bezahlen, also 480 Euro mehr.

Apple Refurb kann ein guter Deal sein

Unsere Meinung zum Einkauf im Apple Refurb Store haben wir schon mehrfach kundgetan. Generell sollte man natürlich immer einen Preisvergleich zu anderen Anbietern ziehen und im Kopf behalten, dass es sich hier wenn man so will um gebrauchte Geräte handelt. Insbesondere bei Computern haben wir aber bislang hier nur gute Erfahrungen gemacht, die Geräte lassen sich von Neuware nicht unterscheiden und kommen mit voller Apple-Garantie sowie 14-tägigem Rückgaberecht auf die Bestellungen.

Apple zufolge durchlaufen die Geräte allesamt ein volles funktionales Testing und werden mit allem Zubehör neu verpackt. Einzig die Verpackung unterscheidet sich von der für Neugeräte, wohl um betrügerischen Weiterverkauf zu verhindern.