ifun.de — Apple News seit 2001. 45 307 Artikel

Strukturelle Belastung für Apple

Nach Personal-Coup: Zuckerberg legt den Finger in Apples Wunde
Artikel auf Mastodon teilen.
36 Kommentare 36

Die Meldung über den Abgang von Alan Dye kam für viele Beobachter überraschend. Apple verliert mit ihm den Leiter des Interface-Designs und damit eine der prägendsten Figuren der vergangenen zwei Jahrzehnte.

Alan Dye

Während in Cupertino noch über die Folgen diskutiert werden dürfte, nutzt Meta-Chef Mark Zuckerberg die Personalie gezielt zur eigenen Profilierung. In mehreren Beiträgen auf dem Kurznachrichten-Portal Threads kündigt der Facebook-Gründer ein neues Kreativstudio unter Leitung von Dye an und stellt den Schritt als strategische Verstärkung im Wettbewerb um künftige Hardware und Bedienkonzepte dar.

Meta präsentiert sich damit als attraktiver Anlaufpunkt für erfahrene Gestalter, die an einer neuen Generation von Geräten arbeiten sollen.

Zum Studio stoßen neben Dye weitere bekannte Namen aus Apples Umfeld. Billy Sorrentino bringt zusätzliche Designkompetenz mit, während bestehende Meta-Teams für Interface, Industrie-Design sowie Metaverse-Gestaltung die neue Struktur unterstützen. Ziel ist eine enge Abstimmung zwischen Form, technischem Aufbau und Softwareoberflächen. Zuckerberg beschreibt künstliche Intelligenz als Bestandteil des Designprozesses und formuliert den Anspruch, Interaktionen verständlich und auf alltägliche Nutzungssituationen ausgelegt zu entwickeln.

Strukturelle Belastung für Apple

Dyes Weggang steht nicht isoliert. Mehrere Analysten verweisen darauf, dass Apple in kurzer Zeit zentrale Führungskräfte verloren hat. Dazu zählen Positionen im operativen Management, in der Finanzabteilung, in der KI-Entwicklung und im Hardwaredesign.

Hinterfragt wird auch die Entscheidung, die Leitung des Industrial Design nach dem Weggang von Evans Hankey nicht neu zu besetzen. In der Summe entsteht so das Bild eines Unternehmens, das sich in einer Phase des Umbruchs befindet und gleichzeitig wichtige Rollen neu definieren muss.

Für Meta entsteht daraus eine Gelegenheit, den eigenen Anspruch zu untermauern. Das Unternehmen möchte die Entwicklung von KI-Brillen und weiteren tragbaren Geräten beschleunigen und knüpft Dyes Wechsel eng an diese Ziele. Zuckerberg betont die Bedeutung eines Gestaltungsteams, das Hardware, Software und KI aufeinander abstimmt.
04. Dez. 2025 um 19:48 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    36 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Als Ergänzung:

    Meta will 30% seiner Belegschaft der Metaverse-Reihen kündigen = Kürzungen wohin das Auge reicht.
    Ich denke nicht, dass in dem Team bis jetzt groß etwas geleistet wurde – klar also, dass sie sich sehr sehr sehr teuer einkaufen. Die Software (und das Design dieser Software) sah ja bis jetzt bei Meta sowieso immer übler aus.

    Dye hatte bei Apple seine Zeit, hat Projekte gestartet und zu Ende gebracht – jetzt wird weiter nach vorn geschaut.
    Umbruch/Veränderung mögen Menschen nicht. Aber das gehört dazu. Spannend ist, dass sogar ein Schwergewicht wie Apple sich neu strukturieren kann (und muss)

  • Thank’s god he is gone… better UI with apple in the future. Poor meta

  • Komm die Grüze, die zuletzt auf die User losgelassen wurde ist doch Müll. Werde den Typen keine Sekunde lang vermissen. Was nach SL kam war nur noch Ressourcenverschwendung.

  • Lustig, viele der Leute, die in sehr jungen Jahren für frischen Wind sorgten…….sind heute unfähig, einmal frisches Blut in Verantwortung zu bringen. Schon in der Politik werden die Leute immer älter…..nicht besser.

  • Wo sind unsere Weltuntergangspropheten? Meldet euch mal zu Wort, sonst ist es hier zu langweilig!

  • Ich frage mich, wo Meta das ganze Geld her hat. Ich mein Apple macht ja wenigstens Gewinne

  • Warum sollte sich jetzt hier viel ändern ?

    Das System und die Strukturen sind weitestgehend fertig gestellt bei Apple. Aktuell geht es nur noch darum, die Fehler auszumerzen. Wenn ein Abgang weh tut, dann in der Mitte eines Projekts, nicht wie jetzt an dessen Ende.

    Sein Abgang heute erzeugt keine wirkliche Lücke sondern schafft Raum für die nächste Entwicklung, denn es ist nun keiner da, der die aktuelle Entwicklungsstufe als „sein Baby“ verteidigen muss.

  • Man darf einzelne Personen aber auch nicht überbewerten. Er war ja nicht alleine….

  • Jetzt kommts …. das hätte es unter Steve nicht gegeben…. :-)

  • Tja Zuckerberg ist halt auch ein Typ der es fürs Ego braucht.
    Apple muss jetzt wieder Leute reinholen.
    Es ist bekanntlich leichter an die Spitze zu kommen als an dieser zu bleiben

  • Seien wir doch mal ehrlich, die meisten dieser Leute springen zwischen den Unternehmen hin und her wie früher die Kids bei 1 ,2 oder 3. Der Typ wird sicherlich auch nicht bei Meta auf Dauer bleiben

  • All diese wichtigen Apple Führungskräfte konnten oder wollten dieses hässliche Design vom iPhone 17Pro nicht verhindern.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45307 Artikel in den vergangenen 8809 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven