Nach Personal-Coup: Zuckerberg legt den Finger in Apples Wunde
Die Meldung über den Abgang von Alan Dye kam für viele Beobachter überraschend. Apple verliert mit ihm den Leiter des Interface-Designs und damit eine der prägendsten Figuren der vergangenen zwei Jahrzehnte.
Während in Cupertino noch über die Folgen diskutiert werden dürfte, nutzt Meta-Chef Mark Zuckerberg die Personalie gezielt zur eigenen Profilierung. In mehreren Beiträgen auf dem Kurznachrichten-Portal Threads kündigt der Facebook-Gründer ein neues Kreativstudio unter Leitung von Dye an und stellt den Schritt als strategische Verstärkung im Wettbewerb um künftige Hardware und Bedienkonzepte dar.
Meta präsentiert sich damit als attraktiver Anlaufpunkt für erfahrene Gestalter, die an einer neuen Generation von Geräten arbeiten sollen.
Zum Studio stoßen neben Dye weitere bekannte Namen aus Apples Umfeld. Billy Sorrentino bringt zusätzliche Designkompetenz mit, während bestehende Meta-Teams für Interface, Industrie-Design sowie Metaverse-Gestaltung die neue Struktur unterstützen. Ziel ist eine enge Abstimmung zwischen Form, technischem Aufbau und Softwareoberflächen. Zuckerberg beschreibt künstliche Intelligenz als Bestandteil des Designprozesses und formuliert den Anspruch, Interaktionen verständlich und auf alltägliche Nutzungssituationen ausgelegt zu entwickeln.
Strukturelle Belastung für Apple
Dyes Weggang steht nicht isoliert. Mehrere Analysten verweisen darauf, dass Apple in kurzer Zeit zentrale Führungskräfte verloren hat. Dazu zählen Positionen im operativen Management, in der Finanzabteilung, in der KI-Entwicklung und im Hardwaredesign.
- Finanzabteilung: Apple wechselt Finanzchef Luca Maestri aus
- Operatives Management: Jeff Williams geht in Rente
- Künstliche Intelligenz: Apple schickt KI-Chef in den Ruhestand
- Hardware: Langjähriger Entwicklungschef verlässt Apple
Hinterfragt wird auch die Entscheidung, die Leitung des Industrial Design nach dem Weggang von Evans Hankey nicht neu zu besetzen. In der Summe entsteht so das Bild eines Unternehmens, das sich in einer Phase des Umbruchs befindet und gleichzeitig wichtige Rollen neu definieren muss.
Für Meta entsteht daraus eine Gelegenheit, den eigenen Anspruch zu untermauern. Das Unternehmen möchte die Entwicklung von KI-Brillen und weiteren tragbaren Geräten beschleunigen und knüpft Dyes Wechsel eng an diese Ziele. Zuckerberg betont die Bedeutung eines Gestaltungsteams, das Hardware, Software und KI aufeinander abstimmt.
