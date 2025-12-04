Liquid Tschüss: Apple verliert Chefdesigner an Meta

Mit Alan Dye verlässt einer der wichtigsten Köpfe des Apple-Managements das Unternehmen. Der langjährige Leiter des Interface-Designs war seit dem Rückzug von Jony Ive Teil der Doppelspitze, die gemeinsam mit Hardware-Designchefin Evans Hankey die Verantwortung übernahm. Apples Entscheidung, Hankeys Posten nach deren Weggang nicht mehr zu besetzen, hatte bereits signalisiert, dass Design in der obersten Führungsebene künftig eine kleinere Rolle spielen könnte.

Alan Dye bei der Vorstellung von Liquid Glass

Nun folgt mit Dyes Wechsel zu Meta der nächste Einschnitt. Apple bestätigt die Personalie und rückt mit Stephen Lemay einen erfahrenen Designer nach, der zentrale Interface-Entwicklungen seit den späten 1990er Jahren begleitet hat. Die Umstrukturierungen betreffen eine Abteilung, die seit dem Abschied von Jony Ive zahlreiche Abgänge verkraften musste.

Dye nimmt weitere Apple-Designer zu Meta mit

Nach Angaben des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg schafft Meta für Dye ein neues Designstudio und formt damit eine erweiterte Einheit für die Gestaltung von Geräten und Nutzeroberflächen. Der Bereich soll eng mit den Teams für erweiterte und virtuelle Realität verbunden sein, die an Datenbrillen und Headsets arbeiten.

Ein wichtiger Schwerpunkt wird die Integration künstlicher Intelligenz in die Bedienkonzepte künftiger Produkte sein. Dye übernimmt die Leitung dieser neuen Struktur zum Jahresende und berichtet direkt an Technikchef Andrew Bosworth. Auch weitere langjährige Apple-Designer wechseln mit ihm zu Meta und sollen dazu beitragen, die Nutzerschnittstellen des Konzerns neu auszurichten.

Apples Führungsebene kommt nicht zur Ruhe

Dye galt als prägende Kraft bei der Gestaltung der Vision Pro und war federführend am Liquid Glass-Redesign der Apple-Betriebssysteme beteiligt. Unter seiner Verantwortung entstanden wesentliche Elemente der Apple Watch, des iPhone X und neuer App-Designs. Zugleich hatte sein Team an einer Reihe neuer Smart-Home-Geräte mitgearbeitet.

Sein Abschied erfolgt in einer Phase, in der Apple mehrere Schlüsselpositionen neu besetzen muss. Parallel stehen Veränderungen im Bereich künstliche Intelligenz an, nachdem auch Apples KI-Chef John Giannandrea kürzlich seinen Rückzug angekündigt hat. Mit dem erneuten Weggang eines führenden Designers verdichten sich die Hinweise darauf, dass Apple seine Führungsstruktur weiter umbaut, während Meta seine Rolle im Hardwaremarkt ausbauen möchte.