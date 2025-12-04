Neu von Satechi: Kompaktes Bluetooth-Keypad im MacBook-Design

Der Zubehörhersteller Satechi bietet sein Slim Wireless Keypad jetzt regulär an. Das Modell war bereits Anfang November angekündigt, dann jedoch vorübergehend nicht verfügbar. Jetzt steht die Zusatztastatur in zwei Farbvarianten bereit.

Der externe Ziffernblock richtet sich an Anwender, die regelmäßig mit Zahlen arbeiten und eine kabellose Ergänzung zu kompakten Tastaturen oder ihren MacBook-Keyboards suchen.

Kompakte Ausführung in zwei Farben

Das Gerät wird in Silber und Space Grau angeboten und orientiert sich gestalterisch an aktuellen MacBooks sowie den Slim-Tastaturen des Anbieters. Durch diese Abstimmung fügt sich das Keypad optisch gut in bestehende Arbeitsumgebungen ein. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und misst ca. 12 × 8 × 1 Zentimeter. Mit einem Gewicht von 99 Gramm bleibt es transportabel und eignet sich entsprechend für den mobilen Einsatz.

Die Oberfläche ist leicht geneigt, was eine entspanntere Handposition beim Tippen unterstützt. Das Keypad verbindet sich über Bluetooth 3.0 und benötigt keinen zusätzlichen Empfänger. Der integrierte Akku wird über USB-C geladen und ermöglicht den zweiwöchigen Dauereinsatz an macOS- und Windows-Systemen. Nutzer profitieren von einem vollständigen Ziffernfeld, das sich sowohl für klassische Büroaufgaben als auch für private Anwendungen im Homeoffice anbietet.

Erweiterte Variante mit zusätzlichen Tasten

Als Alternative zum kompakten Modell bietet Satechi das Bluetooth Extended Keypad an. Diese Variante kostet zehn Euro mehr und umfasst insgesamt 34 Tasten. Neben dem klassischen Ziffernblock sind Navigationspfeile und zusätzliche Mac-spezifische Funktionstasten integriert. Diese Erweiterungen können die Arbeit mit Tabellen, Finanzsoftware oder Textverarbeitung erleichtern, weil häufig genutzte Eingaben schneller erreichbar sind.



Auch das Extended Keypad ist aus Aluminium gefertigt, unterstützt die Bluetooth-Kopplung und wird über USB-C geladen. Das Standardmodell des Slim Wireless Keypad kostet 39,99 Euro. Die erweiterte Variante wird für 49,99 Euro angeboten.