Apple schickt seinen KI-Chef John Giannandrea in den Ruhestand

In Apples Führungsebene tritt keine Ruhe ein. Mit John Giannandrea verlässt im Frühjahr der derzeitige Senior Vice President für Machine Learning und KI-Strategie das Unternehmen. In der Ankündigung Apples liest sich dies allerdings beinahe wie eine Degradierung: Der Manager verlässt seine Position direkt und soll nur noch beratend tätig sein, bevor er im Frühjahr 2026 in den Ruhestand geht.

Giannandrea ist im Jahr 2018 von Google zu Apple gewechselt und war dort seither für die strategische Ausrichtung im Bereich KI zuständig. Sein Team war für Apples interne Modellen, Such- und Wissensfunktionen sowie die technische Infrastruktur für maschinelles Lernen als Basis für „Apple Intelligence“ zuständig. Hinter den Kulissen wird Giannandrea jedoch zumindest anteilig auch für Apples Versäumnisse im KI-Bereich und dem Versagen von Siri verantwortlich gemacht.

Neuer KI-Chef verlässt Microsoft nach nur 5 Monaten

Mit Amar Subramanya soll derweil ein weiterer ehemaliger Google-Mitarbeiter in die Fußstapfen von Giannandrea treten. Der KI-Forscher übernimmt die Rolle als Vice President für den Bereich KI und soll künftig Bereiche wie die Entwicklung eigener Basis-Modelle, Maschinelles Lernen sowie Sicherheit und Bewertung von KI verantworten.

Der Lebenslauf von Subramanya lässt allerdings in einem Bereich aufmerken. Apple erwähnt in seiner Ankündigung zwar, dass der Forscher zuvor bei Google und Microsoft tätig war, spart sich jedoch das Detail, dass er dort keine fünf Monate gearbeitet hat. In der Entwicklungsabteilung von Google war Subramanya dagegen 16 Jahre lang tätig.

Subramanyas letzter Status bei Linkedin

Apple ordnet seinen Geschäftsbereich für Künstliche Intelligenz damit ein weiteres Mal neu. Als neuer Vice President für KI wird Amar Subramanya direkt an Apples Software-Chef Craig Federighi berichten. Ein Teil der Aufgaben, die zuvor John Giannandrea zugeschrieben wurden, soll an die Teams von Sabih Khan und Eddy Cue gehen.

In Apples KI-Abteilung kehrt keine Ruhe ein

Damit kehrt weiterhin keine Ruhe in Apples KI-Bereich ein. Für das Unternehmen steht hier mit dem für das Frühjahr angekündigten Neustart von Siri eine entscheidende Prüfung an. Mittlerweile gilt allerdings als gesichert, dass sich Apple dabei nicht mehr in vollem Umfang auf eigene Entwicklungen verlässt. Stattdessen soll Google mit einer speziellen Variante seiner Gemini-KI hierfür die Grundlage liefern. Seine lange Zeit bei Google könnte für Amar Subramanya somit tatsächlich ein nennenswerter Vorteil sein.