Dan Riccio: Langjähriger Hardware-Entwicklungschef verlässt Apple

Mit Dan Riccio verliert Apple einen weiteren langjährigen Mitarbeiter. Einem Bloomberg-Bericht zufolge verlässt Riccio das Unternehmen in Richtung Ruhestand, nachdem er zuletzt damit betraut war, die Entwicklung der Mixed-Reality-Brille Vision Pro voranzutreiben.

Riccio hat vor 26 Jahren als Leiter des Produktdesignteams bei Apple begonnen und hat 2010 noch unter Steve Jobs die Verantwortung für die iPad-Entwicklung übernommen. Von 2012 bis 2021 hatte Riccio dann die komplette Hardware-Entwicklung bei Apple unter sich, bevor er diesen Posten an den potenziellen Nachfolger von Tim Cook, John Ternus abgetreten hat.

Hardware-Chef bei der Apple Vision Pro

Seither war Riccio in führender Position für die Entwicklung der Apple Vision Pro tätig. Diese war bei seinem Wechsel in die neue Abteilung vor drei Jahren noch nicht offiziell. Dementsprechend war bei Apple damals lediglich die Rede von einer neuen Rolle, in der er sich auf ein neues Projekt konzentriert und direkt an den Firmenchef Tim Cook berichtet. Offenbar sieht der im Jahr 1963 Geborene die nun erfolgte Markteinführung der Vision Pro als den Abschluss seiner Karriere bei Apple.

Zuvor war Riccio an zahlreichen erfolgreichen Apple-Produkten der vergangenen Jahre beteiligt. Tim Cook hat dessen Engagement mit den Worten gelobt, „jede Innovation von Apple, bei deren Entwicklung Dan mitgeholfen hat, hat uns zu einem noch innovativeren Unternehmen gemacht“. Allerdings musste Riccio bei Apple auch Rückschläge einstecken und beispielsweise das Aus für das Projekt „AirPower“ eingestehen. Dem Vernehmen nach war Riccio auch in führender Rolle am mittlerweile wohl eingestellten Auto-Projekt von Apple beteiligt.

Dan Riccio bei der Präsentation des iPad Air 2013

„Arbeit bei Apple die Chance meines Lebens“

Riccio selbst bezeichnet seine Arbeit für Apple als die Chance seines Lebens. Man könne dort die besten Produkte der Welt mit den talentiertesten Menschen entwickeln, die man sich vorstellen kann.

Der anstehende Weggang Riccios ist ein weiterer Beleg für den derzeitigen Umschwung bei Apple. Viele langjährige und schon als Weggefährten von Steve Jobs bei Apple tätige Mitarbeiter verlassen das Unternehmen derzeit, um sich aus dem Arbeitsleben zurückzuziehen oder sich neuen Projekten zu widmen. Apple steht vor der großen Herausforderung, kompetenten Ersatz für die mit diesen Personen verbundene Erfahrung und deren Innovationsgeist zu finden.