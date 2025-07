Führungswechsel bei Apple: Jeff Williams geht in Rente

Apple hat einen überraschenden Wechsel an der Unternehmensspitze angekündigt. Der bislang als Chief Operating Officer tätige und zwischenzeitlich auch als möglicher Nachfolger von Tim Cook gehandelte Jeff Williams wird seine Aufgaben noch im Laufe dieses Monats an Sabih Khan übergeben. Khan ist seit 2019 Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortet seither Apples globale Lieferkette.

Williams wird Apple zunächst weiterhin erhalten bleiben und sich bis zu seinem vollständigen Rückzug gegen Ende des Jahres auf die Bereiche Design und Apple Watch sowie Apples Gesundheitsinitiativen konzentrieren. Danach wird das Design-Team künftig direkt an CEO Tim Cook berichten.

Langjährige Führungsarbeit bei Apple

Jeff Williams ist seit 27 Jahren bei Apple und gilt als eine der zentralen Führungspersönlichkeiten in der jüngeren Unternehmensgeschichte. Noch unter Steve Jobs war der Manager maßgeblich an der Einführung von iPod und iPhone beteiligt. In der Folge hat Williams auch die Lieferkette, die als Grundlage für die globale Expansion des Konzerns dient, zu großen Teilen mit aufgebaut. Darüber hinaus war Williams nicht nur für die Einführung der Apple Watch und den Aufbau von Apples Gesundheitsbereich zuständig, sondern hatte zuletzt auch die Leitung des Design-Teams inne.

Seinen Angaben zufolge plant Williams, sich nach dem Rückzug aus der aktiven Führung stärker seinem privaten Umfeld zu widmen.

Sabih Khan übernimmt operative Leitung

Sein Nachfolger Sabih Khan arbeitet bereits seit 30 Jahren bei Apple. Vor seiner Berufung in die Geschäftsleitung hatte er die operative Leitung der Lieferkette unter sich, einschließlich Beschaffung, Fertigung, Logistik und Nachhaltigkeitsprogrammen. Khan war unter anderem an der Ausweitung von Apples Produktionsnetzwerken in den USA, China, Indien und Südostasien beteiligt. Laut Apple hat er auch eine zentrale Rolle bei der Umsetzung umweltbezogener Ziele gespielt.