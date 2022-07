Nach EU-Untersuchung: Kündigung von Amazon Prime wird einfacher

Damit ist nun Schluss. So hat sich Amazon jetzt dazu bereiterklärt , das Abmeldeverfahren für Amazon Prime an EU-Verbraucherschutzvorschriften anzupassen und will eine Abmeldung in nur noch zwei Schritten ermöglichen, die auf Ebene der nationalen Prime-Seiten nach und nach umgesetzt werden soll. Erste Änderungen soll Amazon bereits vorgenommen haben.

Dem Kompromiss vorausgegangen war eine gemeinschaftliche Beschwerde von 16 europäischen Verbraucherschutz-Organisationen, die Amazon vorgeworfen hatten das Abmelden der Prime Mitgliedschaft bewusst zu verkomplizieren. Grundsätzlich sollten Kündigungen genau so reibungslos und unproblematisch per Mausklick vorgenommen werden können, wie der Abschluss eines entsprechenden Abos. Dies war bei Amazon jedoch nicht der Fall.

