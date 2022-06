DHL-Preiserhöhung, Kündigungsknopf und Elektroschrott-Rückgabe

Wenn ihr ein Paket zu verschicken habt, druckt ihr euch besser heute noch die Versandmarke aus und bringt es auf den Weg. Vom morgigen 1. Juli an gelten die neuen Paketpreise bei DHL.

Die ärgerlichste Änderung aus unserer Sicht ist die Tatsache, dass der Online-Vorteil beim Versand von nationalen Paketen weitgehend wegfällt. Künftig nimmt DHL für den Transport seiner Pakete innerhalb von Deutschland einen Einheitspreis, ganz egal, ob man sich die Arbeit mit dem Frankieren selbst macht, oder einen Filialmitarbeiter damit beschäftigt. Einzige Ausnahme bleibt das DHL-Paket bis 2 Kilogramm Gewicht, das ausschließlich online verfügbar ist.

Einfache Kündigungsoption

Wenn ihr euch über die zahlreichen Updates bei Apps und Webseiten gewundert habt, die in letzter Zeit eine einfache Option zur Kündigung hinzugefügt haben, so lässt sich auch dies mit dem anstehenden Monatswechsel erklären. Vom 1. Juli an schreibt der Gesetzgeber vor, dass sich Verträge auch einfach und ohne Fallstricke online kündigen lassen. Konkret ist dafür ein Kündigungsknopf vorgesehen, mit dessen Hilfe sich die Vertragsverhältnisse schnell und zuverlässig beenden lassen.

Elektrogeräte im Supermarkt abgeben

Auch mit Blick auf die Rückgabe von Elektroschrott verspricht der neue Monat eine für Endkunden erfreuliche Regelneuheit. So sollen sich Elektrogeräte künftig auch in Supermärkten und bei Discountern zurückgeben lassen. Allerdings sind hier verschiedene Einschränkungen zu beachten. So gilt die Rücknahmepflicht nur für Läden mit einer Größe von mindestens 800 Quadratmetern Verkaufsfläche und zudem müssen diese regelmäßig auch Elektrogeräte anbieten. Auch könnt ihr morgen nicht einfach eure Waschmaschine zu ALDI karren, die Regelung gilt nämlich nicht für Großgeräte wie Waschmaschinen, Kühlschränke oder auch Fernseher. Diese müssen von einer Verkaufsstelle nur dann zurückgenommen werden, wenn dort auch ein neues Gerät gekauft wird.