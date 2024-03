Nach Drängen Russlands: Apple entfernt Nawalny-App „Фотон 2024“

Apple hat das Team um den kürzlich verstorbenen, russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny dazu aufgefordert, die iPhone-Applikation Фотон 2024 (Photon 2024) aus der russischen Filiale des App Stores zu entfernen. Nachdem dieses der Aufforderung nicht nachgekommen ist, hat Apple selbst eingegriffen und die App aus dem russischen App Store geworfen.

In a bold move against democracy, Apple @Apple succumbed to Russian Roskomnadzor's demands, removing Alexei Navalny's Photon-2024 app. This app, conceived by Navalny before his tragic end, was designed to navigate the quagmire of 'choice' under Putin's regime. By deleting it,… pic.twitter.com/dAp9Fwqg1c

— Ivan Zhdanov (@ioannZH) March 20, 2024