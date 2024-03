Nach macOS Sonoma ist Schluss: Hackintosh-Community vor dem Aus

Die Bezeichnung „Hackintosh“ beschreibt einen PC, der Apples macOS-Betriebssystem ausführt. Eine nicht triviale Herausforderung, um die sich in den zurückliegenden Jahren eine aktive Community bildete, die immer pfiffigere Bauanleitungen und Software-Tools veröffentlichte, mit denen sich das selbst gesteckte Ziel immer komfortabler erreichen ließ: Software von Apple auf Hardware von Drittanbietern nutzbar zu machen.

Mit Einführung Apples hauseigener M-Prozessoren und der Abkehr von Intels Chip-Architektur zeichnete sich bereits vor einigen Jahren ab, dass es um die Zukunft der Hackintosh-Community schlecht bestellt sein dürfte. Sobald die noch am Markt verfügbaren Intel-Macs aus der Softwareunterstützung fallen würden, gäbe es für Apple keinen Grund mehr, weitere macOS-Aktualisierungen für Intel-Prozessoren bereitzustellen.

macOS 14 „Sonoma“ lässt sich seinerseits noch auf Intels Prozessoren installieren, hat jedoch schon die Weichen für eine Zukunft gestellt, in der sich die Betreiber eines Hackintoshs darauf einstellen müssen, keine aktuellen Mac-Betriebssysteme mehr nutzen zu können.

Apple entfernt wichtige Treiber

So hat Apple in macOS Sonoma alle Treiber entfernt, die für WLAN- und Bluetooth-Module in älteren Macs aus den Jahren 2012 und 2013 vorhanden waren und als sehr wichtig für die WLAN-Kompatibilität von Hackintosh-Geräten gelten. Dasselbe Schicksal erlitten die Ethernet-Treiber bereits mit macOS Ventura.

Wie Aleksandar Vacić anmerkt, gehörten die Treiber zu den wichtigen Kernkomponenten, die den Aufbau funktionierender Hackintosh-Systeme überhaupt erst möglich machten.

Zwar sei es nicht ausgeschlossen, dass findige Hacker auch in Zukunft noch eine grundlegende WLAN-Unterstützung aufbauen könnten, grundsätzlich dürfte man jedoch davon ausgehen, dass mit dem Wegfall der offiziellen Apple-Treiber kein zuverlässiger Support mehr für die Nachrichten-App, FaceTime und iCloud bereitgestellt werden könne.

Entsprechend sieht Vacić die Hackintosh-Community auf dem Sterbebett.