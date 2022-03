Nach der Telekom: Auch Sky verschenkt drei Monate Apple TV+

Auf Sky Q ist Apple TV+ seit Dezember verfügbar . Sobald der Sky-Fernseher Sky Glass auch in Deutschland erhältlich ist, soll Apples Streaming-Dienst auch in diesen integriert werden.

Etwa eineinhalb Jahre nach dem Start des Video-Streaming-Dienstes Apple TV+ hat Cupertino im vergangenen Sommer die Gratis-Phase für Apple TV+, die beim Kauf kompatibler Hardware gewährt wurde von 12 auf nur noch 3 Monate reduziert. Für reguläre Kunden bietet Apple TV+ lediglich eine siebentägige Gratis-Phase an, die pro Account nur einmal in Anspruch genommen werden kann.

Mit der heute gestarteten Offerte richtet sich Sky an alle Sky Q-Kunden in Deutschland. Diese sind dazu aufgerufen, den entsprechenden Gutschein-Code auf der Sky-Webseite sky.de/angebote/gutschein in Empfang zu nehmen und einzulösen. Berechtigt sind laut Sky alle Sky Q-Kunden, die nicht schon über ein laufendes Apple TV+ Abonnement verfügen.

Insert

You are going to send email to