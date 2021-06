Apple TV+: Verkürzter Gratis-Zeitraum und Staffel 2 von „The Morning Show“

Gut anderthalb Jahre nach dem Start seines Videodienstes streicht Apple das Angebot, Apple TV+ zusammen mit dem Neukauf von Hardware über ein Jahr hinweg kostenlos zu nutzen. Apple hat die Informationen diesbezüglich auf seiner Webseite zu Apple TV+ bereits angepasst. Im Kleingedruckten finden sich die neuen Aktionsbedingungen bislang jedoch nur auf der amerikanischen Apple-Webseite (PDF).

Die Änderungen treten zum 1. Juli in Kraft. Wer vor diesem Stichtag ein neues iPhone, ein neues iPad, einen neuen iPod touch, ein neues Apple TV oder einen neuen Mac kauft und aktiviert, kann Apple TV+ noch ein volles Jahr lang kostenlos nutzen. Vom 1. Juli 2021 an verkürzt Apple die Zeitspanne für die kostenlose Nutzung im Zusammenhang mit einem Neukauf auf drei Monate.

In Verbindung mit dem Angebot muss allerdings ohnehin darauf hingewiesen werden, dass die Änderung für viele Nutzer keine Rolle mehr spielt. Apple hat die Möglichkeit ausgeschlossen, mehrere Gratis-Perioden aneinander zu knüpfen. Auch kann ein solches Angebot lediglich ein Mal innerhalb einer Familie in Anspruch genommen werden. Hat man also für zwei oder mehr Mitglieder einer Familienfreigabe ein neues Apple-Gerät gekauft, so war der Gratiszeitraum dennoch auf ein Jahr beschränkt.

Regulär wird Apple TV+ mit einem sieben Tage langen Probezeitraum angeboten, anschließend fällt ein Abopreis von 4,99 Euro pro Monat an.

Staffel 2 von „The Morning Show“ im September

Apple veröffentlicht dieser Tage wieder zahlreiche Ausblicke auf das kommende Programm seines Videodienstes. Neben einer Übersicht der kommenden Neuerscheinungen haben wir eben erst den ersten Trailer für die 2. Staffel von See gesehen. Brandneu hat Apple nun auch eine Videovorschau auf die 2. Staffel der TV-Serie „The Morning Show“ am Start. Die Fortsetzung der Produktion mit Reese Witherspoon und Emmy winner Jennifer Aniston startet am 17. September auf Apple TV+. In „The Morning Show“ agieren die beiden Schauspielerinnen als Star-Moderatorinnen einer Nachrichtenshow.