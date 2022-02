Für alle Telekom-Kunden: 3 Monate Apple TV+ kostenlos

Kunden der Deutschen Telekom können aktuell von einer Werbeaktion für Apples Video-Streaming-Dienst Apple TV+ profitieren und sich drei Monaten lange mit dem kostenlosem Vollzugriff auf den Netflix-Konkurrenten eindecken.

Für Neukunden und Wiederkehrer

Der Bonner Netzbetreiber bietet die Dreingabe unter der Überschrift „Für alle Telekom Kunden – Erlebe Apple TV+ 3 Monate kostenlos“ auf dieser Funktionsübersicht von MagentaTV an (scrollt hier über die ähnliche 3-Monats-Aktion hinweg, die Käufern des Apple TV 4K mit Telekom-Fernbedienung angeboten wird).

Hier offeriert die Telekom die drei Monate dann sowohl für Festnetz- und TV-Kunden als auch für alle Mobilfunk-Kunden und stellt zwei Links zur Verfügung die direkt zu den entsprechenden Angebotsseiten weiterleiten:

Die Aktion richtet sich nicht nur an Neukunden sondern ausdrücklich auch an Wiederkehrer und schließt alle Telekom-Kunden ein. Selbstredend ist allerdings davon auszugehen, dass Geschäftskunden hier wieder außen vor gelassen werden. Das System der Telekom ist fast nie in der Lage entsprechenden Aktionsangebote auch den Business-Kunden zu offerieren.

MagentaTV 6 Monate ohne Aufpreis

In diesem Zusammenhang erwähnenswert ist die ebenfalls frisch gestartete Festnetz-Aktion der Telekom MagentaTV 6 Monate ohne Aufpreis. Zum Anfixen können Festnetz-Neukunden der Telekom das Streaming-Angebot MagentaTV ein halbes Jahr lang ohne Zusatzkosten nutzen.