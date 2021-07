Music Widget: Mini-Player erinnert ans alte Mac-Dashboard

In der Folge steht das „Music Widget“ von Guzman natürlich nicht mehr als Widget zur Verfügung, stattdessen bietet der Entwickler ein Mini-Programm mit identischer Optik zum Download an. Als eine Art Mini-Player bietet die Anwendung neben den Standard-Bedienelementen auch ein „Display“ mit Anzeige des aktuellen Songs oder Interpreten sowie Tasten für den Shuffle- und Wiederholungsmodus.

Insert

You are going to send email to