Amazon Prime Video: Die Neuzugänge im Juni 2022

Genau eine Woche vor dem Monatswechsel hat die Videoabteilung des Online-Händlers Amazon ihre Übersicht der Juni-Neuzugänge an uns durchgereicht, die wir in den kommenden Tagen wie üblich um die anstehenden Neuveröffentlichungen bei Netflix, dem ZDF und Disney+ ergänzen werden.

Amazon Prime Video wartet im kommenden Monat mit der dritten Staffel der Action-Serie „The Boys“ auf, bringt die zweite Staffel der Animationskomödie „Fairfax“ an den Start und feiert das Debüt der Amazon Original Serie „The Summer I Turned Pretty“, deren erste Staffel ab dem 17. Juni im Katalog des Streaming-Dienstes zu finden sein wird.

The Summer I Turned Pretty: Eine Dreiecksbeziehung zwischen einer jungen Frau und zwei Brüdern, die Kraft einer starken Freundschaft zwischen Frauen, die sich ständig verändernden Beziehungen zwischen Müttern und ihren Kindern, die großen Gefühle der ersten Liebe und des ersten Herzschmerzes – und die Geschichte dieses einen, magischen Sommers: Die Serienadaption The Summer I Turned Pretty feiert am 17. Juni Premiere bei Prime Video. Die Amazon Original Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von New York Times-Bestsellerautorin Jenny Han (To All The Boys I’ve Loved Before), die auch als Showrunnerin und Executive Producerin fungiert sowie als Autorin der Pilotepisode verantwortlich zeichnet.