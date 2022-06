Apple sichert sich US-Fußballübertragungen für 10 Jahre

Mit dem Angebot von Friday Night Baseball hat Apple bereits klar gemacht, dass kommerzielle Sportübertragungen sein Service-Angebot des künftig erweitern werden. Jetzt legt das Unternehmen mit einem 10-Jahres-Vertrag mit der Major League Soccer (MLS) nach. Von 2023 an werden für zehn Jahre alle Spiele der höchsten Spielklasse im amerikanischen und kanadischen Fußball weltweit live und auf unterschiedlichsten Geräten in Apples TV-App zu sehen sein.

Appls MLS-Übertragung in begrenztem Umfang kostenlos

Apples Exklusivrechte beinhalten die Übertragung jedes einzelnen Spiels zwischen 2023 und 2032. Kostenlos ist das Angebot allerdings nur teilweise. Apple spricht im Rahmen der Ankündigung davon, dass eine begrenzte Anzahl an Spielen komplett kostenlos verfügbar sein wird. Für Abonnenten von Apple TV+ wird es „eine große Auswahl an MLS- und Leagues Cup-Spielen, darunter einige der wichtigsten Begegnungen“ ohne zusätzliche Kosten zu sehen geben. Will man tatsächlich alle Spiele sehen, so muss man den dann wohl als Channel verfügbaren MLS-Streamingservice kostenpflichtig abonnieren. Über die damit verbundenen Preise schweigt sich Apple noch aus. US-Fans profitieren davon, dass der Zugang zum Gesamtangebot auch in den von der MLS angebotenen Ticketpaketen enthalten sein wird.

Das Vollprogramm soll dann eine erweiterte Berichterstattung inklusive einer wöchentlichen Liveshow und On-demand-Inhalte wie Spielwiederholungen, Highlights, Analysen und andere Originalsendungen umfassen.

Das weltweite Angebot wird zu Beginn in vollem Umfang nur mit englischer oder spanischer Moderation verfügbar sein. Bei Spielen mit kanadischer Beteiligung steht zusätzlich ein französischer Kommentar zur Verfügung. Apple will die Berichterstattung gemeinsam mit der MLS allerdings fortwährend ausbauen. Sämtliche Details in Verbindung mit den Übertragungen, und dann auch die damit verbundenen Preise, will Apple in den kommenden Monaten bekanntgegeben.