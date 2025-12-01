Magic Keyboard, Magic Trackpad und Magic Mouse mit Preisnachlass

Vor einem Jahr hat Apple auch beim Mac-Zubehör vom Lightning-Anschluss verabschiedet und seine Eingabegeräte auf den USB-C-Standard umgestellt. Wer eines dieser Geräte schon mal direkt bei Apple kaufen wollte, weiß, dass man hierfür einen happigen Premium-Aufschlag zu leisten hat. Besser ist man auch hier in der Regel bei autorisierten Vertriebspartnern von Apple aufgehoben. Preislich attraktiv sind die Geräte zumindest teilweise im Rahmen der heute endenden Black-Friday-Angebote von Amazon.

Magic Mouse mit USB-C-Anschluss

Die neueste Version der Magic Mouse von Apple lässt sich in diesem Rahmen zum Preis von 65 Euro statt regulär 85 Euro bestellen. Die Maus verbindet sich kabellos mit dem Mac und hält zusätzlich zu den klassischen Klick-Funktionen eine Touch-Oberfläche für gestenbasierte Steuerungsfunktionen bereit.

Der integrierte Akku hält je nach Verwendung einen Monat oder länger. Schmunzeln darf man weiterhin aufgrund der Tatsache, dass man die Apple-Maus während des Ladevorgangs nicht verwenden kann, weil der Ladeanschluss an deren Unterseite „versteckt“ ist. Ein USB-C-Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten.

Magic Trackpad mit USB-C-Anschluss

Das Magic Trackpad von Apple kostet regulär stolze 139 Euro und ist in der Farbe Weiß immerhin um 30 Euro günstiger zu haben. Kontaktlos mit dem Mac verbunden, könnt ihr damit auch die Desktop-Rechner von Apple per Trackpad bedienen. Auch hier ist ein Ladekabel im Lieferumfang enthalten.

Magic Keyboard mit Touch-ID

Eine Tastatur mit Fingerabdrucksensor ist aus unserer Sicht inzwischen ein unverzichtbares Zubehör für die effiziente Arbeit mit Desktop-Macs. Der Fingerabdruck kann nicht nur zur Anmeldung am Rechner, sondern auch zur Authentifizierung in Verbindung mit Passwort-Managern oder zur Freigabe von Passkeys verwendet werden.

Apple hat – allerdings zu happigen Preisen – zwei kabellose Tastaturen mit dieser Funktion im Programm. Die kompakte Basisvariante ist bei Amazon aktuell zum Preis von 133,90 Euro statt 169 Euro erhältlich. Für das große Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock bezahlt man momentan mit 151,79 Euro knapp 50 Euro weniger als regulär.