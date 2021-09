Bundesweite Aktion: Web-Portal zur Impfaktionswoche geht Online

Neben der Übersichtsseite auf hierwirdgeimpft.de hat die Bundesregierung am Sonntag 15 #Impfwissen-Videos veröffentlicht , in denen unterschiedliche Professoren, Mediziner und Virologen Antworten auf häufigsten Fragen zur Coronavirus-Schutzimpfung liefern.

Hier fallen die unter dem Hashtag #HierWirdGeimpft zusammengefassten Angebote ganz unterschiedlich aus. In Berlin etwa bietet IKEA eine Drive-in-Impfung an, bei Kaplan Döner in der Luxemburger Straße erhalten dort Geimpfte einen Dönergutschein, das Impfzentrum Messe Berlin (CIZ) wirbt mit „Afterwork Impfen bei Klavier und (alkoholfreiem) Bier“.

Wer nach Antworten dafür sucht, warum sich unsere dänischen Nachbarn in den vergangenen Tagen bereits offiziell vom Corona-Ausnahmezustand verabschiedet haben , während wir uns hierzulande noch immer durch ein Wirrwarr unterschiedlich strenger Corona-Verordnungen navigieren, findet die Antwort unter anderem in den stark unterschiedlichen Impfquoten beider Länder.

