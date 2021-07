Fenstermanager Rectangle mit kleinen Verbesserungen

Die Mac-App Rectangle ist derzeit unser Favorit in Sachen Fenster-Manager. Mit kleinen, aber hier und da sicher willkommenen Verbesserungen ist die Anwendung jetzt in Version 0.48 erhältlich.

Rectangle sitzt in der Mac-Menüleiste und erlaubt es, Finder- oder App-Fenster einfach und schnell an einer bestimmten Position auf dem Bildschirm und zudem auch in der gewünschten Größe zu platzieren. Zur Auswahl stehen dabei Positionen wie „Linkes Drittel“, „Rechtes Drittel“, „Oben Links“ oder „Zwei Drittel rechts“. Diese Angaben beziehen sich jeweils auf den aktuellen Arbeitsbildschirm. Die Fenster lassen sich entweder per Tastenkürzel oder über die Menüleiste an den gewünschten Platz katapultieren.

Die neue Version 0.48 bringt nun zwei weitere vorgefertigte Größeneinstellungen. So werden die „Viertel-Unterteilungen“ nun um die neuen Optionen „Erstes Dreiviertel“ und „Letztes Dreiviertel“ ergänzt – das Fenster lässt hier also jeweils einen schmalen Viertel-Streifen rechts oder links zum Rand hin frei. Für Mac-Nutzer mit mehreren Bildschirmen könnte die neue Einstellung „Move Cursor along with window across displays“ hilfreich sein. Setzt man diesen Haken, so kann man nach dem Verschieben des Fensters auf einen anderen Bildschirm direkt dort weiterarbeiten.

Rectangle wird vom Entwickler Ryan Hanson kostenlos zum Download angeboten. Bei Gefallen freut sich der Macher der App über eine Spende, die PayPal-Links findet ihr auf der Webseite des Entwicklers.