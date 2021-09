Opal C1: Premium-Webcam von Ex-Apple-Ingenieuren

Die Opal C1 wiegt 200 Gramm, besitzt eine Linsenabdeckung und wird mit einem USB-C-Kabel ausgeliefert. Ob beziehungsweise wann die Premium-Webcam auch in Deutschland erhältlich sein wird, ist derzeit noch unklar. Zum Vergleich: Logitech bietet mit der Brio ULTRA-HD PRO Webcam eine 4K-Webcam für unter 150 Euro an.

Insert

You are going to send email to