Monopol-Untersuchung: Tim Cook wird vor Untersuchungsausschuss aussagen

Die Monopol-Untersuchung des US-Repräsentantenhauses bezüglich der Marktmacht der vier großen Tech-Giganten Apple, Facebook, Google und Amazon verfolgen wir schon eine ganze Weile.

Zuletzt waren hier Apples Antworten auf 43 Fragen aufgetaucht, die der Unterausschusses für Kartell-, Handels- und Verwaltungsrecht beantwortet haben wollte. Zudem veröffentlichte das für die Untersuchungen zuständige House Judiciary Committee eine Videoaufzeichnung mit dem Auftritt der Tile-Anwältin Kirsten Daru, die Apple wettbewerbswidriges Verhalten vorwarf.

In einem Interview mit der amerikanischen Reporterin Kara Swisher hat ein Mitglied des zuständigen Untersuchungsausschusses nun angekündigt, dass man sich mit den CEOs der vier Tech-Giganten auf eine Fragestunde im US-Repräsentantenhaus verständigt habe.

SCOOP: You can officially call it Techopalooza. Rep. David Cicilline has told me in an interview today the four CEOs of the most powerful tech companies in the world – Apple, Facebook, Google and Amazon – have agreed to appear at a late July hearing on antitrust. Column coming!

— Kara Swisher (@karaswisher) July 1, 2020