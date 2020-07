Mehrwertsteuer sinkt: Apple erhöht iCloud-Preise

Apple kalkuliert nicht überall so wie in der Hardware-Abteilung. Statt die vorübergehend ermäßigte Mehrwertsteuer von nur noch 16 Prozent an die zahlenden iCloud-Kunden durchzureichen hat Apple die Speicherpreise der eigenen Cloud-Ablage leicht erhöht.

Wie erste ifun.de-Leser berichten, weisen heute ausgestellte Rechnungen zwar den bis Jahresende gültigen Mehrwertsteuersatz von 16 statt 19 Prozent aus, treten jedoch mit leicht angezogenen Nettopreisen an, um die gewohnten monatlichen Belastungen beizubehalten.

Im Fall des 2TB-Speicherplan, der mit 9,99 Euro zu Buche schlägt hat Apple den Nettopreis von 8,39 Euro jetzt auf 8,61 Euro angehoben.