Monodraw: Mac-Anwendung erstellt reine Textzeichnungen

Die Mac-Applikation Monodraw müsst ihr euch wie eine einfache Skizzen-Applikation vorstellen, die jedoch keine Pinsel, Farben und Textur-Werkzeuge zur Verfügung stellt, sondern ausschließlich auf ASCII-Symbole wie Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen, Pfeile, Schrägstriche und sonstige Symbole des amerikanischen Standard-Codes für den Informationsaustausch (kurz: ASCII) zugreift.

Anders als die vielen auch im Web erhältlichen Alternativen wie Monosketch, Textik oder ASCIIflow verpackt Monodraw dieses Können in eine native Mac-Applikation, die sich unter macOS so zu Hause wie wohl fühlt.

Der zehn Megabyte große Download versorgt seine Anwender dann mit mehreren Werkzeugen, die das flexible Zeichnen und Layouten mit eben jenen Symbolen ermöglichen, die eigentlich zum Verfassen von Texten oder zum Auszeichnen bestimmter grammatikalischer Konstrukte dienen.

So bietet euch Monodraw etwa ein Werkzeug an, mit dem sich Rechtecke zeichnen lassen, und kümmert sich anschließend darum, die richtigen Sonderzeichen auszuwählen, um das Rechteck in der gewünschten Größe zu Papier zu bringen – Überschneidungen und bereits vorhandene Elemente werden dabei intelligent berücksichtigt.

Brauchbar können diese Zeichnungen dann in Textdokumenten für Dokumentationen, in E-Mails oder auch in Quellcodeabschnitten sein, um auch in Bereichen, in denen eigentlich nur Text eingesetzt werden kann, Informationen bildhaft wiederzugeben. Die mit Monodraw erstellten Illustrationen sind zudem ungemein platzsparend.

Ein illustrierter Quellcode-Kommentar

Neben der Anfertigung von Flussdiagrammen versteht sich Monodraw auch auf Mind-Mapping-Übersichten, kann Datenbanken visualisieren, Text-Banner erstellen und auf Wunsch auch ganze ASCII-Art-Kunstwerke erschaffen.

Für Experimente mit ähnlichen Werkzeugen legen wir euch einen Abstecher auf einer der oben verlinkten Webseiten ans Herz. Die Monodraw-Applikation selbst lässt sich auf der Webseite der verantwortlichen Entwickler laden und im Rahmen der kostenlosen Trialversion unverbindlich ausprobieren.