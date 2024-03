Neu von Govee: Neon Rope Light 2 startet mit Matter

Der Leuchtmittel-Anbieter Govee ist für seine unterschiedlichen Stimmungslichter bekannt, die nicht nur in zahlreiche Smart-Home-Systeme integriert und per Sprachbefehl gesteuert werden können, sondern alle auch mit umfangreichen App-Unterstützungen ausgeliefert werden.

Zuletzt haben wir uns etwa die Weihnachtsbeleuchtung des Anbieters angeschaut, die nahezu die gesamte Baumarkt-Konkurrenz locker gegen die Wand spielt. Was wir aus eigener Erfahrung mit den Produkten von Govee festhalten können: Was die Knalligkeit der Farben, den weichen Übergang von Farbverläufen und die gezielte Ansteuerung von Farbbereichen angeht, bietet der Hersteller eine der besten Lösungen am Markt an.

Die App des Anbieters punktet mit unglaublich vielen Effekten, verdient sich wegen des teilweise etwas zu aufdringlichen, direkt in die App integrierten Hardware-Shops und der überquellenden Benutzeroberfläche aber auch eine Handvoll Minuspunkte.

Hat man sich jedoch erst mal an den Einsatz der mobilen Applikation gewöhnt, dann lassen sich hier eigene Szenen erstellen, Automationen und Tageszeiten verknüpfen und Lichteffekte mit Alexa kombinieren, die die bunten Zimmer-Dekorationen des Anbieters zu Lichtlösungen machen, die im Alltag dann auch wirklich eingesetzt werden.

Neues Neon Rope Light 2

Ab heute neu erhältlich ist das Neon Rope Light 2 mit voller Unterstützung für den neuen Smart-Home-Standard Matter, das ab sofort in zwei Varianten mit drei und fünf Meter Länge geordert werden kann.

Ausgezeichnet mit Verkaufspreisen von 79,99 Euro für die drei Meter Variante beziehungsweise 99,99 Euro für die fünf Meter Variante, hat der Anbieter seinen diffusen Silikonschlauch flexibler und leichter als noch beim Vorgänger gestaltet und legt dem LED-Strip 25 Wandhalterungen (zum Kleben oder Schrauben) bei, die eine kreative Befestigung an der Wohnzimmerwand, unterm Hochbett oder hinter dem Gaming-PC gestatten.

Einmal aufgehängt lässt sich dann entweder aus den vorgegebenen Farbverläufen und Effekten wählen, alternativ kann das Lichtband aber auch über die App des Anbieters gescannt und in Bereiche aufgeteilt werden, denen dann selbst gewählte Farben zugewiesen werden können.

Mit Matter in 3 und 5 Meter Länge

Die neuen Neon Rope Lights 2 bieten dynamische RGBIC-Farbwechsel mit über 64 vorprogrammierten Lichteffekten an, können unterschiedliche Segmentierungen umsetzen und besitzen einen Musikmodus, der das Licht in Abhängigkeit zur akustischen Situation im Raum aufleuchten lässt.

Ein Handtaster am Netzteil ermöglicht das Regeln von sechs Helligkeitsstufen, das An- und Ausschalten sowie die Auswahl aus mehreren vordefinierten Effekten, ohne dafür immer zwingend zur begleitenden iPhone-Applikation greifen zu müssen.