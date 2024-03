Apple TV: HDMI-CEC unter tvOS 17.4 mit Problemen

Im Anschluss an die von Apple in der vergangenen Woche ausgegebenen Betriebssystem-Updates häufen sich die Fehlermeldungen. Heute früh erst haben wir über den Ausfall der Barometerfunktion beim iPhone berichtet, in der Folge haben wir Zuschriften von Lesern erhalten, die Probleme mit der Apple-TV-Steuerung über HDMI-CEC haben.

Bild: LG

Eigentlich sollte das am letzten Donnerstag veröffentlichte Update auf tvOS 17.4 als reines Wartungs-Update für Fehlerbehebungen und Verbesserungen sorgen. Doch ist zumindest bei Nutzern, die Apple TV über HDMI-CEC und mithilfe der Fernbedienung ihres TV-Geräts steuern, das Gegenteil der Fall. Diese Option steht plötzlich nicht mehr zur Verfügung, während vor dem Update alles noch einwandfrei funktioniert hat.

Das Thema wird auch schon in den deutschen und amerikanischen Supportforen von Apple diskutiert. Den Erfahrungsberichten zufolge haben die Betroffenen erfolglos verschiedene Lösungsansätze bis hin zum Zurücksetzen und einer Neuinstallation von Apple TV verfolgt.

Fehler nicht auf allen Geräten vorhanden

Während dabei die unterschiedlichsten TV-Modelle und Hersteller aufelistet werden und man den Eindruck gewinnt, es handle sich um ein generelles Problem mit tvOS 17.4, halten hier einzelne Nutzer dagegen. Hier und da wird berichtet, es funktioniere alles wie gehabt, und ein Nutzer hatte offenbar auf eigentümliche Weise Erfolg, nachdem er seine Fernbedienung mehrfach neu angelernt hat:

Ich hab jetzt mehrmals versucht ob es was bringt die Fernbedienung mal anzulernen. Funktioniert eher so gar nicht gut. Beim letzten Versuch konnte ich die Fernbedienung nicht mehr löschen und hab das Apple TV neu gestartet. Seitdem funktioniert CEC wieder.

Generell scheint hier allerdings Apple am Zug zu sein. Die in tvOS 17.4 enthaltenen „Fehlerbehebungen“ haben zumindest in diesem Bereich eher das Gegenteil bewirkt. Betroffenen Nutzern bleibt nichts anderes übrig, als auf ein Folge-Update zu warten, mit dessen Hilfe das Problem korrigiert wird.