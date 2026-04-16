MoneyMoney meldet sich mit Fehlerbehebungen zurück

Es gibt gute Nachrichten für Nutzer der Banking-App MoneyMoney. Nach einer längeren Auszeit wurde die Anwendung nun in Version 2.4.68 veröffentlicht. Nach der Installation sollten die meisten, wenn nicht alle der in den vergangenen Wochen aufgetretenen Probleme behoben sein.

Wir hatten zuletzt Anfang März über die Situation berichtet. Krankheitsbedingt lag die Entwicklung der App vorübergehend auf Eis, was dazu geführt hat, dass dringend nötige Anpassungen nicht vorgenommen werden konnten. In der Folge gab es beispielsweise Probleme beim Abruf von Kontoauszügen über Trade Republic und dem Zugriff auf verschiedene Kreditkartenkonten.

Fehler bei Kreditkarten und Kontoauszügen korrigiert

Die neue Version behebt diese und weitere Fehler. So konnte es bei einigen Advancia-Kreditkarten zu Problemen beim Login kommen, die nun behoben wurden. Ebenso wurden Schwierigkeiten beim Abruf von PDF-Kontoauszügen bei Wüstenrot sowie beim Download von Kontoauszügen bei Trade Republic beseitigt.

Darüber hinaus wurde die Unterstützung mehrerer Banken erweitert. Dazu zählt die easybank, nachdem diese das deutsche Privatkundengeschäft der Barclays-Bank übernommen hat. Zudem wurde die neue PSD2-Schnittstelle der Erste Bank Österreich integriert. Beim Zahlungsdienstleister Wise wurde der PSD2-Server angepasst, sodass fehlerhafte Splitbuchungen nicht mehr angezeigt werden. Auch die Kontoaktualisierung bei der Comdirect wurde überarbeitet und an eine neue Datenstruktur angepasst.

Anzeigefehler korrigiert

Zudem wurde ein Fehler in der Kontenverwaltung behoben. Bereits gelöschte Bankkonten konnten in der Kontenauswahlliste nicht korrekt ausgewählt werden und wurden teilweise erneut hinzugefügt.

Ersten Anwenderberichten zufolge läuft bei MoneyMoney nun wieder alles rund. Das Programm zählt weiterhin zu unseren bevorzugten Banking-Apps für den Mac. Eine Testversion lässt sich kostenlos auf der Webseite des Entwicklers laden. Der Preis für die Dauerlizenz liegt bei 39,99 Euro.