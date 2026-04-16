Ecovacs X12 OmniCyclone: Beutellos und mit Sprühwasser-Funktion

Ecovacs erweitert sein Sortiment an Reinigungsrobotern um den DEEBOT X12 OmniCyclone. Das neue Modell knüpft an den im vergangenen Jahr vorgestellten X11 OmniCyclone an, mit dem der Hersteller die Rückkehr zu beutellosen Absaugstationen im Premiumsegment eingeleitet hatte.

Während der X11 vor allem durch hohe Saugleistung und eine wartungsarme Basisstation auffiel, setzt der X12 nun stärker auf die gezielte Behandlung hartnäckiger Verschmutzungen. Der neue Saug und Wischroboter ist ab sofort erhältlich. Der Einführungspreis liegt bei 1.249 Euro.

Zur Erinnerung: Der X11 startete im September 2025 mit einem Einführungspreis von 1.199 Euro in den Markt, wurde nur zwei Monate später, jedoch bereits für 799 Euro angeboten.

Sprühwasser-Funktion löst Verschmutzungen

Zentrale Neuerung ist die sogenannte FocusJet-Technologie. Dabei werden Verschmutzungen zunächst mit gezielt eingesetzten Wasserstrahlen aufgeweicht, bevor der eigentliche Reinigungsvorgang beginnt. Das soll vor allem in stark beanspruchten Bereichen wie Küche oder Essbereich Vorteile bringen, in denen eingetrocknete Rückstände häufig auftreten.

Im Anschluss übernimmt eine weiterentwickelte Wischwalze die Reinigung. Die OZMO Roller 3.0 arbeitet mit einer größeren Kontaktfläche und wird während des Betriebs kontinuierlich gesäubert. Dadurch soll verhindert werden, dass Schmutz erneut auf dem Boden verteilt wird. Teppiche erkennt das System automatisch. In diesem Fall hebt sich die Walze an und wird zusätzlich abgeschirmt, um Feuchtigkeit fernzuhalten.

Für die Aufnahme von Staub und Haaren kombiniert Ecovacs eine hohe Luftleistung mit einer überarbeiteten Bürstenkonstruktion. Diese soll verhindern, dass sich Haare um bewegliche Teile wickeln. Ergänzend sorgt eine verbesserte Kantenreinigung dafür, dass auch Randbereiche entlang von Möbeln und Wänden erfasst werden.

Beutellose Station bleibt zentraler Bestandteil

Wie bereits beim X11 setzt Ecovacs auch beim X12 auf eine beutellose Absaugstation. Das System sammelt den aufgenommenen Schmutz in einem integrierten Behälter und soll so den Einsatz von Einwegbeuteln überflüssig machen.

Die Station übernimmt darüber hinaus weitere Wartungsschritte automatisch. Dazu zählen die Reinigung der Wischwalze mit erhitztem Wasser sowie die Trocknung nach dem Einsatz. Ein integriertes System passt die Menge des Reinigungsmittels an den Verschmutzungsgrad an.

Auch bei der Steuerung setzt Ecovacs auf Automatisierung. Der integrierte Assistent analysiert die Wohnumgebung und erstellt eigenständig Reinigungspläne. Dabei werden Faktoren wie Raumaufteilung oder typische Nutzungszeiten berücksichtigt, sodass der Roboter seine Parameter im laufenden Betrieb anpassen kann.

Ecovacs verfeinert also: Mit dem X12 OmniCyclone baut man die im Vorjahr eingeführte Strategie weiter aus und kombiniert die beutellose Station mit zusätzlichen Funktionen zur gezielten Schmutzentfernung und automatisierten Pflege.