Über Siri lässt sich der Stromsparmodus auf dem Mac leider noch nicht aktivieren, was zumindest im Homeoffice eine gangbare Alternative zum Abstecher in die Systemeinstellungen hätte sein können.

Unter macOS Monterey reduziert der aktive Stromsparmodus etwa die Taktfrequenz der verbauten Prozessoren und passt die Display­helligkeit des Systems an, um noch länger durchzuhalten. Allerdings hat Apple den Stromsparmodus in den Systemeinstellungen versteckt. Entsprechend lässt sich dieser nicht ganz so flink aktivieren wie auf den Mobilgeräten.

Per Mausklick zuschaltbar Mini-App Cooldown: Stromsparmodus am Mac schnell aktivieren

