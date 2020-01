Microsoft Edge für Mac: Jetzt offiziell verfügbar

Vor fast genau einem Jahr überraschte Microsoft mit der Ankündigung, fortan auf das Open-Source-Projekt Chromium als technische Basis für den hauseigenen Webbrowser Edge setzen zu wollen.

Statt weiter an einer eigenen Engine zu arbeiten, würde man so vom Know-How der Google-Entwickler profitieren und könne Edge zudem von Windows abkoppeln und unabhängig von dem Betriebssystem mit Updates versorgen. Neben Windows ab Version 7, so Microsoft damals, werden man zudem auch macOS unterstützt.

Im Mai debütierte dann eine erste Beta des neuen Browsers, an dem Googles und Microsofts Entwickler in den vergangenen drei Jahren partnerschaftlich arbeiteten.

Heute startet der neue Microsoft Edge-Browser offiziell und lässt sich hier in Version 79.0.309.65 aus dem Netz laden. Zm Vergleich, der optisch ähnliche Google Chrome-Browser steht derzeit in Version 79.0.3945.117 zum Download bereit.

The last several months have been nothing short of inspiring for all of us working to deliver great new capabilities for Microsoft Edge including AAD support, Internet Explorer mode, 4K streaming, Dolby audio, inking in PDF, Microsoft Search in Bing integration, support for Chrome-based extensions, and more.