Alexa Answers: Amazon-Kunden sollen Alexa schlauer machen

Nun also auch in Deutschland: Im Rahmen des Programms „Alexa Answers“ sollen ausgewählte Amazon-Kunden den Sprachdienst jetzt in Eigenregie mit Informationen und Fakten füttern können.

Amazon setzt dafür auf eine einfache Crowdsourcing-Faustregel: Stellen genug Kunden Alexa eine Frage, die sie noch nicht beantworten kann, kann diese Frage bei „Alexa Answers“ veröffentlicht werden. Hier kann die Community dann aktiv dazu beitragen, Wissenslücken bei Fragen zu schließen, die Alexa noch nicht selber beantworten kann.

Damit sollen Alexa-Antworten wie „Das weiß ich leider nicht“ schon bald der Vergangenheit angehören.

Mitmachen dürfen derzeit jedoch nur Kunden, die von Amazon per E-Mail zum Mitmachen eingeladen wurden. Diese können ihren Senf dann auf der neuen Webseite von Alexa Answers abgeben. Dort können sie unbeantwortete Fragen aus unterschiedlichen Kategorien wie Wissenschaft, Geografie oder Musik durchsuchen, eine beliebige Frage auswählen und eine passende, maximal 300 Zeichen lange Antwort einreichen.

Vor der Veröffentlichung werden laut Amazon alle Antworten geprüft. Zudem kann die Alexa Community die Qualität der Antworten bewerten.

Wird Alexa im Anschluss nach dieser vorher unbekannten Information gefragt, kann sie nun auf das neue Wissen zugreifen und eine passende Antwort geben. Dass diese Antworten auf Informationen anderer Nutzer basiert, macht Alexa dabei kenntlich. Der Kreis der eingeladenen Nutzer soll schrittweise ausgebaut werden.